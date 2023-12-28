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«Ресторан по понятиям» примет новых гостей 8 января

28 декабря
2023 год

Новости кино >>
28 декабря 2023

Третий сезон криминальной комедии «Ресторан по понятиям» стартует 8 января на ТНТ и и в онлайн-кинотеатре Premier. В продолжении сериала персонажи Владимира Вдовиченкова, Владимира Сычева, Дмитрия Дюжева и Ивана Кокорина попытаются расширить свой успешный бизнес, а заодно приспособиться к неожиданным семейным обстоятельствам. Кроме того, у парней появится еще один деловой партнер Антикуллер, сыгранный Гошей Куценко, уточняет пресс-служба телеканала.

«Ресторан по понятиям» примет новых гостей 8 января
фото: пресс-служба ТНТ

В первом сезоне главные герои расценивали стартап исключительно как прикрытие – они собирались ограбить банк и, чтобы сделать подкоп, открыли ресторан по соседству. Однако со временем их дело превратилось в серьезнейший бизнес, а сами рецидивисты в успешных и законопослушных предпринимателей. В новых эпизодах на горизонте великолепной четверки появится старый знакомый, который предложит героям открыть вторую точку – на фудкорте торгового центра. Но, конечно, все окажется, совсем не так просто. Изменения ожидаются и в личной жизни персонажей. Шустрый (Владимир Вдовиченков) узнает о скором прибавлении в семействе и будет переживать о том, как бы его «гены вора» не передались малышу. А Кощей (Владимир Сычев), оказывается, стал папой еще 18 лет назад. Теперь ему предстоит знакомство со своим взрослым сыном. Кувалда (Дмитрий Дюжев) будет стараться развивать свою музыкальную карьеру и даже готовится к собственному сольнику.

«Третий сезон в глобальном смысле продолжит традиции первых двух. Это в первую очередь смешная комедия с выпуклыми образами, а во вторую – ещё и семейная история. В новом сезоне зрителей ждет история отцов и детей, связанная с героями Владимира Сычева и Владимира Вдовиченкова. Кощея ждет встреча со взрослым сыном, а Шустрый только собирается стать отцом, поэтому начинает готовиться к тому, чтобы воспитать хорошего ребенка, и, соответственно, начинает ходить на какие-то тренинги, старается как-то менять свою жизнь. И, безусловно, это в первую очередь рождает большое количество смешных ситуаций», — добавляет продюсер проекта Сарик Андреасян.

Режиссером сериала выступает Давид Дадунашвили, а сценаристом значится Гайк Асатрян.
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