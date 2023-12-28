«Ресторан по понятиям» примет новых гостей 8 января

что почитать?

Новости кино «Это что-то необъяснимое»: вышел трейлер исторического фэнтези «Иные» с Ириной Мартыненко, Вольфгангом Черни и Алексеем Серебряковым Сюжет разворачивается в Ленинграде 40-х годов до начала Великой Отечественной Войны

Интервью Филипп Бледный: «Чудеса наполняют всю мою жизнь» Исполнитель роли Веника в новых «Папиных дочках» – о новогоднем спецвыпуске и продолжении сериала

Интервью Валентина Ляпина: «Сказка и вера в чудо – это то, что нам всем сейчас нужно» Молодая, но уже популярная актриса – о своей первой Принцессе, моде на ностальгию со сказками и собственных режиссерских амбициях

Новости кино «Это что, Росомаха?»: Денис Шведов и Роман Курцын ловят преступников с суперспособностями в трейлере сериала «Красный 5» Сбежавших из тюрьмы суперзлодеев сыграли Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов и другие

Спутник телезрителя «Взрывная блондинка»: Бонд да неон 26 декабря, 20:00, РЕН ТВ