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Дмитрий Дюжев исполнит смертельный номер в новогоднем эпизоде сериала «Выжившие»

29 декабря
2023 год

Новости кино >>
29 декабря 2023

Okko и кинокомпания LOOKFILM выпустят специальный новогодний эпизод сериала «Выжившие. Смертельный номер» 29 декабря. Одну из главных ролей исполнит Дмитрий Дюжев, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Дмитрий Дюжев исполнит смертельный номер в новогоднем эпизоде сериала «Выжившие»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Суровые постапокалиптические будни. В канун нового года по бескрайним замерзшим просторам мчит автобус с артистами во главе с Дмитрием Дюжевым. Внезапно гастролеров останавливают вооруженные люди. Разговор короткий ― всех в расход, но в последний момент головорезы узнают звезду «Бригады». Бандиты делают артистам предложение, от которого те не могут отказаться. Впереди ― новогодний корпоратив перед кучкой отморозков и главный гвоздь программы ― смертельный номер. Вот только для кого?

«Мы сделали специальную новогоднюю серию «Смертельный номер», которая служит неким мостиком между первым и вторым сезоном. Идея была Гавриила Гордеева. Режиссером выступил ученик Бориса Хлебникова — Георгий Болдугеров, который получил на прошлогоднем фестивале "Короче" приз за лучшую режиссуру (фильм "Рыбалка"). В новой серии появятся, естественно, новые герои и новые лица, но, и конечно, будут герои первого сезона, но в этом эпизоде появятся далеко не все. Спойлерить не стану — увидите сами», — рассказывает продюсер сериала Александр Плотников.

В эпизоде также появятся Алексей Филимонов, Дарья Савельева, Анатолий Попов, Артем Кобзев, Евгений Муравич, Дмитрий Блохин, Ирина Онацкая, Анна Красильникова и другие. Премьерный показ сериала «Выжившие» состоялся в рамках третьего международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest. На IV национальной премии в области веб-индустрии «Выжившие» были отмечены двумя наградами: в категории PROдвижение (в номинации «Лучший постер сериала») и PROконтент (в номинации «Лучший интернет-сериал, хронометражем эпизода менее 24 минут» (за веб-антологию к основному сериалу). По итогам премьерного 2021 года проект попал в зрительский топ-10 среди сериалов, расположившись на 3-м месте.
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