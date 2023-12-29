«Хорошие мальчики, дружные»: звезда «Слова пацана» Слава Копейкин торгует оружием в трейлере сериала «На автомате»

По сюжету каждый день братьев-подростков Ромы и Жени проходит одинаково, на автомате: будильник, учеба, сигаретка за гаражом, склад с оружием... стоп, что? Парни решают, что это шанс быстро срубить легкие деньги, ведь надо всего-то продать автоматы в даркнете. Но где оружие, там и опасные люди – тут-то и начинается самое интересное. Очень скоро в истории оказываются замешаны все жители городка: мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Леля, полицейский Басов, его дочь-блогерка Милена, а также столичные бандиты.
«Сначала мне прислали пробы на другую роль, но, видимо, на кастинге режиссер увидел во мне потенциал и предложил роль Ромы. Затем были пробы с разными партнерами, и тут — бац! — меня утвердили. Мой герой Рома инфантильный, нежный, с внутренним бешеным потенциалом. Мне стало интересно, как он пытается вырасти над самим собой. "На автомате" — сериал о принятии себя и своего окружения, а также того, что за преступлением всегда следует наказание. Помимо основной истории, сценария, в проекте меня привлек братский дух единства», — рассказывает Слава Копейкин.
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