«Хорошие мальчики, дружные»: звезда «Слова пацана» Слава Копейкин торгует оружием в трейлере сериала «На автомате»

что почитать?

Новости кино «Сама виновата?», «Лада Голд» и «Зимородок» стали самыми популярными сериалами на Иви в 2023 году Также в лидерах «13 клиническая», «Постучись в мою дверь» и «Скорая помощь»

Интервью Валентина Ляпина: «Сказка и вера в чудо – это то, что нам всем сейчас нужно» Молодая, но уже популярная актриса – о своей первой Принцессе, моде на ностальгию со сказками и собственных режиссерских амбициях

Интервью Владимир Щегольков: «Будут ли мужчины смотреть «Нежность 2», предполагая, что это женское кино, – мой главный вопрос» Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино

Лайфстайл «Социальный ужас»: Курпатов о феномене «Слова пацана» и причинах тревоги чиновников, которые требовали его запретить А также объяснил, почему пересъёмка сериала — признак деградации общества

Новости кино Евгения Розанова, Артем Крылов и Олег Алмазов сыграли в мелодраме «Единственная моя» Завершились съемки нового мини-сериала телеканала «Dомашний»