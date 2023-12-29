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Завершились съемки второго сезона сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики

29 декабря
2023 год

Новости кино >>
29 декабря 2023
Завершились съемки второго сезона сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», главные роли в котором сыграли актриса Глафира Тарханова и певица Диана Арбенина. Кроме того, в проекте дебютировал стилист и манекенщик Владимир Славский, уточняет пиар-агент артиста.

Завершились съемки второго сезона сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики
фото: кадр со съемок сериала «Обоюдное согласие-2»

«В картине "Обоюдное согласие-2" я играю роль антагониста Миши — меркантильного, скользкого персонажа, который хочет завладеть имуществом семьи, откинув все моральные и этические принципы. В фильме затронуты абьюзивные отношения, я считаю, в настоящее время это острая социальная тема, которую Валерия Гай Германика очень развернуто показала на примере одной семьи», — рассказывает о своем герое Славский.

«Обоюдное согласие» называют первой вертикальной франшизой на российском кинорынке, второй сезон ни сюжетом, ни артистами не связан с предыдущим. В продолжении действие закручивается вокруг убийства успешного предпринимателя и многодетного отца Григория Венишева. Подозрение моментально падает на его жену Марину: все указывает на то, что именно она воткнула нож в мужа. В процессе расследования выясняется, что за идеальным фасадом семьи Венишевых много лет скрывался абьюз – и что покойный Григорий был настоящим чудовищем. Но кто на самом деле его убил? Разбираться в деле будет следователь Анна и правозащитница Ида.

Сценарий продолжения написали практикующий психолог и психотерапевт Татьяна Салахиева-Талал и Александр Талал, а также работавшая над первым сезоном Виктория Островская. Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION в начале 2024 года.
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Обоюдное согласие-2

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Завершились съемки второго сезона сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики фотографии
Завершились съемки второго сезона сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики фотографии
Завершились съемки второго сезона сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики фотографии
Завершились съемки второго сезона сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики фотографии
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