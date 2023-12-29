Завершились съемки второго сезона сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики

фото: кадр со съемок сериала «Обоюдное согласие-2»
«В картине "Обоюдное согласие-2" я играю роль антагониста Миши — меркантильного, скользкого персонажа, который хочет завладеть имуществом семьи, откинув все моральные и этические принципы. В фильме затронуты абьюзивные отношения, я считаю, в настоящее время это острая социальная тема, которую Валерия Гай Германика очень развернуто показала на примере одной семьи», — рассказывает о своем герое Славский.
«Обоюдное согласие» называют первой вертикальной франшизой на российском кинорынке, второй сезон ни сюжетом, ни артистами не связан с предыдущим. В продолжении действие закручивается вокруг убийства успешного предпринимателя и многодетного отца Григория Венишева. Подозрение моментально падает на его жену Марину: все указывает на то, что именно она воткнула нож в мужа. В процессе расследования выясняется, что за идеальным фасадом семьи Венишевых много лет скрывался абьюз – и что покойный Григорий был настоящим чудовищем. Но кто на самом деле его убил? Разбираться в деле будет следователь Анна и правозащитница Ида.
обсуждение >>