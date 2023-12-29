Алина Резвякова и Анфиса Хрусталева сыграли в мелодраме «Лидия и Ландыш»

По сюжету из-за проблем со здоровьем Ландыш росла под особой опекой, окруженная заботой и любовью обеспеченных родителей Альбины и Руслана Абдуловых. Однажды вертолет, на котором Руслан летел с друзьями на охоту, потерпел крушение, найти его не могут. Конкуренты Абдулова начинают боротьс за его бизнес. Ландыш так переживает, что у нее резко ухудшается здоровье. Врач советует Альбине нанять сиделку и рекомендует Лиду Звонареву. Со временем Лида и Ландыш становятся близкими подругами, но они даже не подозревают, что их связывает многолетняя тайна.
«Лида — она удивительна для меня своим упорством и верой, своей жертвенностью. Силой своего характера. Но все-таки, самое главное в ней — упорство. Если честно, завидую ей в этом плане. Мы с ней схожи своей чувствительностью, эмпатичностью. Она готова помочь даже когда ей самой очень плохо. Это не может не восхищать. Главное в ней — поиск любви. Именно этого ей не доставало всю жизнь. И я очень рада, что ей удалось ее обрести», — рассказывает о своей героине Алина Резвякова.
По словам Анфисы Хрусталевой, главная тема сериала — проблема отцов и детей. «В проекте изображены кризисные моменты семьи: сепарации взрослых детей, вызова молодых против принятых устоев старших, расплаты в виде потери опеки и одиночества. Важными вопросом для героев сериала становится вопрос прощения», — подчеркивает актриса.
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