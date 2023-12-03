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В «Гараже» покажут фильмы Тарковского, Сокурова, Германа

3 декабря
2023 год

Новости кино >>
3 декабря 2023

В «Гараже» с 8 по 17 декабря пройдет кинопрограмма советской научной фантастики «Конец неведомого века» с фильмами Александра Сокурова, Константина Лопушанского, Андрея Тарковского и других режиссеров. Сеансы состоятся в лектории, уточняют в пресс-службе музея.

В «Гараже» покажут фильмы Тарковского, Сокурова, Германа
фото: пресс-служба Музея «Гараж»

8 декабря покажут «Дни затмения» Александра Сокурова — экзистенциальную притчу, снятую по произведению братьев Стругацких. Философской доминантой программы называют фильмы, созданные последователем Тарковского Константином Лопушанским, «Посетитель музея» и «Письма мертвого человека». Сеансы пройдут 9 и 16 декабря. 10 декабря в программе — фильм «Третья планета» Александра Рогожкина, а 15-го числа состоится показ «Сталкера» Андрея Тарковского, главного советского сай-фая.

Завершит программу грандиозное трехчасовое полотно «Трудно быть богом» Алексея Германа, задуманное еще в 1968 году: темная история инопланетного Средневековья по одноименному роману Стругацких, вышедшая на экраны уже после смерти режиссера.
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