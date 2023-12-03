Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Запрещенную к прокату «Сказку» Сокурова выложили на YouTube-канале Собчак

3 декабря
2023 год

Новости кино >>
3 декабря 2023

На YouTube-канале журналистки Ксении Собчак «Осторожно: Собчак» опубликовали фильм режиссера Александра Сокурова «Сказка». В середине октября Министерство культуры отказало картине в выдаче прокатного удостоверения.

Запрещенную к прокату «Сказку» Сокурова выложили на YouTube-канале Собчак
фото: кадр из фильма «Сказка»

«Это первый фильм режиссера, которому не дали в России прокатного удостоверения. Чиновники из Минкультуры сослались на „иные случаи, определенные законом“. Фактически — отказали без объяснения причин. Сейчас у каждого из вас есть возможность попытаться понять, почему было принято такое решение и насколько оно адекватно», — говорится в телеграм-канале Собчак «Кровавая барыня».

В сообщении также уточняется, что перед онлайн-премьерой 19 ноября в Москве прошел закрытый показ картины, на котором присутствовал сам режиссер, а также Константин Богомолов, Андрей Колесников, Константин Эрнст, Андрей Смирнов и другие. Дискуссия, состоявшаяся в рамках показа, также доступна в сети.

«Сказка» представляет собой фантастическую интерпретацию событий Второй мировой войны, где немаловажную роль играют вырезанные из кинохроники образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   3.12.2023 - 15:16
Очень жаль, что это кино прикрыли от населения. Конечно, кому надо найдут и посмотрят,. Необычно интересно снято, оригинально. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Минкульт отказал сокуровской «Сказке» в выдаче «прокатки»
Панки, химеры и Алые паруса: что смотреть на фестивале КАРО.Арт #2
Сокуров, Гаррель и дебютанты: Гид по 10-му Фестивалю молодого кино VOICES
Там, где «живут» чудовища: «Сказка» – экспериментальный виварий для тиранов Александра Сокурова
персоны
Константин БогомоловАндрей СмирновКсения СобчакАлександр СокуровКонстантин Эрнст
фильмы
Сказка

фотографии >>
Запрещенную к прокату «Сказку» Сокурова выложили на YouTube-канале Собчак фотографии
Запрещенную к прокату «Сказку» Сокурова выложили на YouTube-канале Собчак фотографии
Запрещенную к прокату «Сказку» Сокурова выложили на YouTube-канале Собчак фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «И на камнях растут деревья»

Скорбим

Аскар Наймантаев
2 декабря ушёл из жизни актёр Аскар Наймантаев.
Медея Амиранашвили
2 декабря ушла из жизни оперная певица Медея Амиранашвили.

День рождения >>

Газиза Абдинабиева
Наталья Бергер
Нина Дорошина
Елена Дробышева
Марина Орёл
Мила Сивацкая
Анна Стэн
Никита Тарасов
Софья Шуткина
Дженна Дьюан
Холли Мери Комбс
Криста Линдер
Джулианна Мур
Аманда Сейфред
Брендан Фрейзер
Дэрил Ханна
все родившиеся 3 декабря >>

Афиша кино >>

Запретная страсть
драма, триллер
Франция, Норвегия, 2023
Кентервильское привидение
комедия, мистика, экранизация
Великобритания, Индия, США, 2023
Другие: Проклятие кукушки
мистика, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
Кто не спрятался
фильм ужасов
США, 2023
Лунный человек
комедия, научная фантастика, экранизация
Китай, 2022
Мальчик и птица
драма, фэнтези, экранизация
Япония, 2023
Мужчина к Новому году
комедия
Россия, 2023
Врата ада
фильм ужасов, экранизация
Ирландия, 2023
Ёлки-10
комедия
Россия, 2023
Лунатики
детектив, драма
Россия, 2023
Одна дома
комедия
Россия, 2023
Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов
биография
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?