Запрещенную к прокату «Сказку» Сокурова выложили на YouTube-канале Собчак

«Это первый фильм режиссера, которому не дали в России прокатного удостоверения. Чиновники из Минкультуры сослались на „иные случаи, определенные законом“. Фактически — отказали без объяснения причин. Сейчас у каждого из вас есть возможность попытаться понять, почему было принято такое решение и насколько оно адекватно», — говорится в телеграм-канале Собчак «Кровавая барыня».
В сообщении также уточняется, что перед онлайн-премьерой 19 ноября в Москве прошел закрытый показ картины, на котором присутствовал сам режиссер, а также Константин Богомолов, Андрей Колесников, Константин Эрнст, Андрей Смирнов и другие. Дискуссия, состоявшаяся в рамках показа, также доступна в сети.
«Сказка» представляет собой фантастическую интерпретацию событий Второй мировой войны, где немаловажную роль играют вырезанные из кинохроники образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.
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