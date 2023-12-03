Режиссер «Голодных игр» экранизирует роман Стивена Кинга «Долгая прогулка»

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Спутник телезрителя «Днюха!»: Ромком от слова «ром» В ночь с 30 ноября на 1 декабря, 03:40, телеканал «Дом кино»

Спутник телезрителя «Король говорит!»: Слов много, да складу нет В ночь с 1 на 2 ноября, 04:35, Кино ТВ

Рецензии на фильмы «Тёща»: Давай поменяемся! Лариса Гузеева и Гарик Харламов оказываются в шкуре друг друга

Лайфстайл Ингрид Олеринская развелась с мужем Актриса выступила в брак в марте прошлого года

Новости кино Иван Янковский станет Раскольниковым, Алена Михайлова – Соней Мармеладовой Кинопоиск представил актерский состав сериала по мотивам «Преступления и наказания»

Интервью Евгения Громова: «Я давно не видела смелых эротических проектов» Актриса — о роли в «Госпоже», исследовании сексуальности в кино и режиссерских амбициях