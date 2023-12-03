Режиссер «Голодных игр» экранизирует роман Стивена Кинга «Долгая прогулка»

«Долгая прогулка» была опубликована в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. Действие антиутопии происходит в США в недалеком будущем, где каждый год проводится общенациональное соревнование, представляющее собой игру на выживание. Сто юношей идут по трассе, а их сопровождает группа вооруженных солдат. «Долгая Прогулка» не останавливается ни на минуту, пока в живых не останется один.
Ранее экранизацию романа разрабатывала студия New Line, однако срок действия прав закончился летом 2022 года, а фильм так и не запустили в производство.
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