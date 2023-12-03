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Режиссер «Голодных игр» экранизирует роман Стивена Кинга «Долгая прогулка»

3 декабря
2023 год

Новости кино >>
3 декабря 2023
Студия Lionsgate работает над адаптацией триллера Стивена Кинга «Долгая прогулка». Экранизацию планируют доверить Фрэнсису Лоуренсу, постановщику франшизы «Голодные игры», уточняет The Hollywood Reporter.

Режиссер «Голодных игр» экранизирует роман Стивена Кинга «Долгая прогулка»
фото: The Hollywood Reporter

«Долгая прогулка» была опубликована в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. Действие антиутопии происходит в США в недалеком будущем, где каждый год проводится общенациональное соревнование, представляющее собой игру на выживание. Сто юношей идут по трассе, а их сопровождает группа вооруженных солдат. «Долгая Прогулка» не останавливается ни на минуту, пока в живых не останется один.

Ранее экранизацию романа разрабатывала студия New Line, однако срок действия прав закончился летом 2022 года, а фильм так и не запустили в производство.
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