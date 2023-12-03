Сериал «Джек Ричер» продлили на третий сезон еще до премьеры второго

Компания Amazon продлила сериал «Джек Ричер» на третий сезон еще до премьеры второго. Об этом пишет The Hollywood Reporter, ссылаясь на исполнителя главной роли в шоу Алана Ричсона.
фото: Prime Video
Сериал основан на цикле книг о Джеке Ричере Ли Чайлда. Во втором сезоне, который стартует 15 декабря, Ричер пытается понять, кто убивает членов его бывшего отряда — элитной группы армейских следователей.
Каких-либо подробностей о сюжете третьего сезона нет, однако, сообщается, что производство продолжения уже началось. По данным Amazon, по просмотрам «Джек Ричер» входит в пятерку лучших шоу, вышедших на Prime Video, впрочем, точные цифры не разглашаются.
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