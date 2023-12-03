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Сериал «Джек Ричер» продлили на третий сезон еще до премьеры второго

3 декабря
2023 год

Новости кино >>
3 декабря 2023

Компания Amazon продлила сериал «Джек Ричер» на третий сезон еще до премьеры второго. Об этом пишет The Hollywood Reporter, ссылаясь на исполнителя главной роли в шоу Алана Ричсона.

Сериал «Джек Ричер» продлили на третий сезон еще до премьеры второго
фото: Prime Video

Сериал основан на цикле книг о Джеке Ричере Ли Чайлда. Во втором сезоне, который стартует 15 декабря, Ричер пытается понять, кто убивает членов его бывшего отряда — элитной группы армейских следователей.

Каких-либо подробностей о сюжете третьего сезона нет, однако, сообщается, что производство продолжения уже началось. По данным Amazon, по просмотрам «Джек Ричер» входит в пятерку лучших шоу, вышедших на Prime Video, впрочем, точные цифры не разглашаются.
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