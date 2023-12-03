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Стартовал киномарафон Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»

3 декабря
2023 год

Новости кино >>
3 декабря 2023
Стартовал Всероссийский киномарафон Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», в рамках которого пройдут показы фильмов специальных и конкурсных программ смотра разных лет. Вход на все мероприятия свободный, сеансы состоятся в кинотеатрах, музеях, библиотеках, киноклубах, домах культуры и молодежи, школах и университетах, уточняет пресс-служба фестиваля.

Стартовал киномарафон Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»
фото: пресс-служба фестиваля «Золотой ворон»


В программе киномарафона принимают участие короткометражные и полнометражные, документальные и игровые фильмы, рассказывающие о культуре и народах, природе, флоре и фауне, современной жизни и развитии Арктики.

Среди участников — сериал «Саня, газуй! Новый поворот» режиссера Филиппа Абрютина, анимационные картины «Хаврюша» Константина Голубкова, «Тише» Максима Куликова, «Тшшш!» Нины Бисяриной, «Зимний вечер» Полины Федоровой, «Пингвины» Анастасии Соколовой, «СКАЗ: Песня Сирин» Матвея Лашко, «Икмекбай» Рима Шарафутдинова, а также короткометражные ленты «Кресло» Александры Шишовой, «Бебия, Бабуа, Анзорик, я и мама» Рауля Гейдарова, «Соседка» Дениса Бузина, «Умри, Джульетта» Максима Шабалина, «Точка бифуркации» Леонида Гардаша. В программе также представлены документальные работы «Соколики» Юлии Макаровой, «Вспышки света» Юлии Киселевой, «Я-белый медведь» Максима Первакова, «Незамерзающий порт надежды» Дарьи Хреновой и полнометражные игровые фильмы «Страна Саша» Юлии Трофимовой, «Звезды мне укажут путь» Филиппа Абрютина и «Все хорошо» Елены Хазановой. В секции «Кинолаборатория "Золотой Ворон"» принимают участие работы «Ыттыкэй» Сергея Гавриленко, «Савелий» Михаила Макушина, «Алло» Ивана Семиклетова , «Науканские напевы» Ирины Калюжной, «Однажды в яранге» Игоря Косюка и «Присутствие духа» режиссеров Таяны Тынараван и Максима Тынатгыргына.

В прошлом году показы киномарафона «Золотого ворона» прошли в 42 регионах России, было проведено 1199 показов, которые посетили 26089 зрителей. Ознакомиться с подробной программой этого года и направить заявку на участие можно здесь.
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Филипп АбрютинНина БисяринаЛеонид Гардаш (младший)Юлия ТрофимоваЕлена ХазановаМаксим Шабалин (II)Александра Шишова
фильмы
Бебия, бабуа, Анзорик, я и мамаВсё хорошоЗвёзды мне укажут путьКреслоПингвиныСаня, газуй! Новый поворотСоседкаСтрана СашаТочка бифуркацииУмри, Джульетта

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