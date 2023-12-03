Стартовал киномарафон Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»

Стартовал Всероссийский киномарафон Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», в рамках которого пройдут показы фильмов специальных и конкурсных программ смотра разных лет. Вход на все мероприятия свободный, сеансы состоятся в кинотеатрах, музеях, библиотеках, киноклубах, домах культуры и молодежи, школах и университетах, уточняет пресс-служба фестиваля.
фото: пресс-служба фестиваля «Золотой ворон»
В программе киномарафона принимают участие короткометражные и полнометражные, документальные и игровые фильмы, рассказывающие о культуре и народах, природе, флоре и фауне, современной жизни и развитии Арктики.
В прошлом году показы киномарафона «Золотого ворона» прошли в 42 регионах России, было проведено 1199 показов, которые посетили 26089 зрителей. Ознакомиться с подробной программой этого года и направить заявку на участие можно здесь.
обсуждение >>