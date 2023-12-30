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Провожающий старый год Миядзаки и новая «Магическая битва»: главные новости аниме за неделю

30 декабря
2023 год

Новости кино >>
30 декабря 2023
Остались еще земли, не покоренные «Мальчиком и птицей»? На этот раз мэтр Хаяо Миядзаки сокрушил кинокритиков Флориды, выудив у них приз за лучший фильм. В мае почти наступившего года сериал Миядзаки и Исао Такахаты «Конан — мальчик из будущего» превратится в спектакль. Детективный манга-спин-офф «Необычного такси» превратится в игровой сериал: выход в эфир намечен на апрель 2024-го (по анонсированному год назад одноименному аниме пока нет новостей). На Nintendo Switch зарелизилась видеоигра Spy x Family: Operation Memories, а Bandai Namco оперативно скинули на YouTube-канал открывающий видеоролик, где можно лицезреть Аню Форджер в 3D:


Кстати, о Bandai Namco: корпорация объявила о старте проекта Gundam Universal Century Development Action. Изначально проект был рассчитан на изучение роста населения и проблем окружающей среды, а теперь вместе с еще 13 компаниями, разбитыми на четыре группы, BN приступили к исследованию технологий из вселенной «Гандама»: пытаются построить настоящий мобильных доспех, преодолевают трудности внеземной колонизации и занимаются прочими интересными вещами. Рон Камонохаси, который «Невменяемый детектив», с нами надолго: студия DiomedeaВторжение кальмарки», «Флотская коллекция») объявила о работе над вторым сезоном. Самый трогательный гаремник года «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят» ожидаемо получит продолжение — держись, Рэнтаро (есть тизер с нарезкой из первого сезона!).

Провожающий старый год Миядзаки и новая «Магическая битва»: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о захватывающей «Истории о бабушке и дедушке, которые вернулись к своей молодости» или «Буттигири?!» — хулиганский взгляд на «1001 ночь» от студии MAPPA), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

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У анонсированного ранее аниме «Великий притворщик: Разблюто» от студии WITВиви: Песнь флюоритового глаза», «Рейтинг короля») появился новый трейлер и дата релиза. Так же выяснилось, что это будет полный метр, а не сериал: премьера в Японии состоится 23 февраля, а в кинотеатрах Северной Америки его покажут в рамках специального мероприятия 9 и 10 января.


В сиквеле оригинального сериала главная роль отведена Дороти: талантливая аферистка, когда-то заманившая Лорана Тьерри в мир мошеннических игр, потеряла память и теперь проживает с приемными родителями в приморском городке на Тайване. Кроме нее, в трейлере показаны молодой глава тайваньского преступного мира Джей Цзян, лучший мошенник Тайбэя Ай Ян и другие колоритные персонажи.

Провожающий старый год Миядзаки и новая «Магическая битва»: главные новости аниме за неделю

Сэйю главных героев:

Дороти — Юка Комацу (Саэко Танака из «Волейбола!!», Минако из «Юри на льду»).
Джей Цзян — Сюнсукэ Такэути (Эйнар из «Саги о Винланде», Моцуо Канэо из «Я и Робоко»).
Ай Ян — Ясухиро Мамия (Магма из «Доктора Стоуна», Железный Майкл из «Баки Ханмы»).

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У третьего сезона музыкального аниме «Звучи, эуфониум!» появился тизер-трейлер! В новых сериях Кумико Омаэ и её друзья, перешедшие в третий класс школы Китаудзи, поборются за золотую медаль в национальном конкурсе духовых оркестров. Премьеру ждем в апреле 2024-го.


Над проектом студии Kyoto AnimationДракон-горничная госпожи Кобаяси», «Вайолет Эвергарден») продолжат трудиться постановщик Тацуя ИсихараМелочи жизни», «Кланнад») вместе с творческой группой и сэйю предыдущих двух сезонов. Новую студентку Маю Куроэ, играющую на баритоне, озвучит Харука Томацу (Юи Сиромацу из «Бессонницы после школы», Юри Косидэ из «Жилого комплекса Си»).

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Второй сезон «Магической битвы» завершился анонсом продолжения, адаптирующего арку «Игра на выбывание» и коротким тизером с использованием картинок из первоисточника. Производство сиквела по-прежнему возложено на студию MAPPAЧеловек-бензопила», «Адский рай»), а вот другие подробности пока не разглашаются.


Предыдущая арка «Инцидент в Сибуе» закончилась национальной катастрофой и новым золотым веком проклятий, а также эффектным появлением Юты Оккоцу из «Магической битвы 0».

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Студия Production I.GПсихопаспорт», «Корона грешника») выпустила первый полноценный трейлер к аниме «Человек-мускул». Новый сериал, приуроченный к 40-летию легендарной франшизы, выйдет в следующем году.


Неуклюжий и не очень-то умный инопланетный принц Сугуру Киннику мечтает стать супергероем. Он принимает участие в самых жестоких боях, побеждает злодеев на ринге, встает на защиту Земли и добивается всеобщего уважения. На роль героического рестлера утвержден Мамору Мияно (Арсен Люпен из «Фарса убитой нежити», Осаму Дадзай из «Прозы бродячих псов»), а его отца Маюми Киннику и наставника Камэхамэ озвучит Акира Камия (Кэнсиро из «Кулака Северной звезды», Рё Саэба из «Городского охотника»), который был голосом Кинникумана в предыдущих аниме-адаптациях.

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Вселенная «Девушек-пони» тоже расширяется. Премьера полнометражного аниме-фильма с подзаголовком «Новая эра» состоится 24 мая. Производство ведется в стенах студии CygamesPicturesСвязь принцесс: Повторное погружение», «Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022»).


Франшиза раскрывает историю девушек-пони, унаследовавших имена и дух настоящих скаковых лошадей. Джангл Покет собирается принять участие в престижной классической гонке «Тройная корона». Чтобы забрать главный приз, юной лошадке придется обойти сильных и целеустремленных соперниц — Агнэс Такион и Манхэттен Кафе.

Провожающий старый год Миядзаки и новая «Магическая битва»: главные новости аниме за неделю

Руководит проектом Кэн ЯмамотоОбещанный Неверленд»), за сценарий отвечает Киёко ЁсимураДороро», «Ведьма-неудачница: Фука и тёмная ведьма»), а за дизайн персонажей — Дзюн ЯмадзакиВлюбленный астероид», «Трёхцветный клевер»). В роли Джангл Покет — начинающая сэйю Юри Фудзимото, а Манхэттен и Агнес озвучат Юи Огура (Рюхо из «Флотской коллекции: Однажды в этом море», Жрица из «Убийцы гоблинов») и Сумирэ Уэсака (Анджела из «Кэрол и Тьюсдей», принцесса Лам из «Несносных пришельцев»).

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Бонус: легендарный Ёсиюки Томино, создатель «Гандама», в рубашке THE BEATLES COMME des GARCONS дает интервью японскому экономическому изданию Toyokeizai о состоянии аниме-индустрии (спойлер: дела идут в гору, но ненадолго; подробнее тут).

Провожающий старый год Миядзаки и новая «Магическая битва»: главные новости аниме за неделю

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Провожающий старый год Миядзаки и новая «Магическая битва»: главные новости аниме за неделю фотографии
Провожающий старый год Миядзаки и новая «Магическая битва»: главные новости аниме за неделю фотографии
Провожающий старый год Миядзаки и новая «Магическая битва»: главные новости аниме за неделю фотографии
Провожающий старый год Миядзаки и новая «Магическая битва»: главные новости аниме за неделю фотографии
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