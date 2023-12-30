Провожающий старый год Миядзаки и новая «Магическая битва»: главные новости аниме за неделю

Остались еще земли, не покоренные «Мальчиком и птицей
»? На этот раз мэтр Хаяо Миядзаки
сокрушил кинокритиков Флориды, выудив у них приз за лучший фильм. В мае почти наступившего года сериал Миядзаки и Исао Такахаты
«Конан — мальчик из будущего
» превратится в спектакль. Детективный манга-спин-офф «Необычного такси
» превратится в игровой сериал: выход в эфир намечен на апрель 2024-го (по анонсированному год назад
одноименному аниме пока нет новостей). На Nintendo Switch зарелизилась видеоигра Spy x Family: Operation Memories
, а Bandai Namco
оперативно скинули на YouTube-канал открывающий видеоролик, где можно лицезреть Аню Форджер
в 3D:
Кстати, о Bandai Namco: корпорация объявила о старте проекта Gundam Universal Century Development Action
. Изначально проект был рассчитан на изучение роста населения и проблем окружающей среды, а теперь вместе с еще 13 компаниями, разбитыми на четыре группы, BN приступили к исследованию технологий из вселенной «Гандама
»: пытаются построить настоящий мобильных доспех, преодолевают трудности внеземной колонизации и занимаются прочими интересными вещами. Рон Камонохаси
, который «Невменяемый детектив
», с нами надолго: студия Diomedea
(«Вторжение кальмарки
», «Флотская коллекция
») объявила о работе над вторым сезоном. Самый трогательный гаремник года «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят
» ожидаемо получит продолжение — держись, Рэнтаро
(есть тизер
с нарезкой из первого сезона!).
Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о захватывающей «Истории о бабушке и дедушке, которые вернулись к своей молодости» или «Буттигири?!» — хулиганский взгляд на «1001 ночь» от студии MAPPA), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.
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Итоги года: рассказываем о классных аниме 2023-го
У анонсированного
ранее аниме «Великий притворщик: Разблюто
» от студии WIT
(«Виви: Песнь флюоритового глаза
», «Рейтинг короля
») появился новый трейлер и дата релиза. Так же выяснилось, что это будет полный метр, а не сериал: премьера в Японии состоится 23 февраля, а в кинотеатрах Северной Америки его покажут в рамках специального мероприятия 9 и 10 января.
В сиквеле оригинального сериала
главная роль отведена Дороти: талантливая аферистка, когда-то заманившая Лорана Тьерри в мир мошеннических игр, потеряла память и теперь проживает с приемными родителями в приморском городке на Тайване. Кроме нее, в трейлере показаны молодой глава тайваньского преступного мира Джей Цзян, лучший мошенник Тайбэя Ай Ян и другие колоритные персонажи.
Сэйю главных героев:
Дороти — Юка Комацу
(Саэко Танака из «Волейбола!!
», Минако из «Юри на льду
»).
Джей Цзян — Сюнсукэ Такэути
(Эйнар
из «Саги о Винланде
», Моцуо Канэо
из «Я и Робоко
»).
Ай Ян — Ясухиро Мамия
(Магма
из «Доктора Стоуна
», Железный Майкл
из «Баки Ханмы
»).
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История создания Люпена III, самого известного вора-джентльмена в мире аниме
У третьего сезона музыкального аниме «Звучи, эуфониум!
» появился тизер-трейлер! В новых сериях Кумико Омаэ и её друзья, перешедшие в третий класс школы Китаудзи, поборются за золотую медаль в национальном конкурсе духовых оркестров. Премьеру ждем в апреле 2024-го.
Над проектом студии Kyoto Animation
(«Дракон-горничная госпожи Кобаяси
», «Вайолет Эвергарден
») продолжат трудиться постановщик Тацуя Исихара
(«Мелочи жизни
», «Кланнад
») вместе с творческой группой и сэйю
предыдущих двух сезонов. Новую студентку Маю Куроэ, играющую на баритоне
, озвучит Харука Томацу
(Юи Сиромацу
из «Бессонницы после школы
», Юри Косидэ
из «Жилого комплекса Си
»).
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«Кэйон!» — аниме о девичьей дружбе под видом музыкальной секции
Второй сезон «Магической битвы
» завершился анонсом продолжения, адаптирующего арку «Игра на выбывание
» и коротким тизером с использованием картинок из первоисточника. Производство сиквела по-прежнему возложено на студию MAPPA
(«Человек-бензопила
», «Адский рай
»), а вот другие подробности пока не разглашаются.
Предыдущая арка
«Инцидент в Сибуе
» закончилась национальной катастрофой и новым золотым веком проклятий, а также эффектным появлением Юты Оккоцу
из «Магической битвы 0
».
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«Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви и монстрах вины
Студия Production I.G
(«Психопаспорт
», «Корона грешника
») выпустила первый полноценный трейлер к аниме «Человек-мускул
». Новый сериал
, приуроченный к 40-летию легендарной франшизы
, выйдет в следующем году.
Неуклюжий и не очень-то умный инопланетный принц Сугуру Киннику мечтает стать супергероем. Он принимает участие в самых жестоких боях, побеждает злодеев на ринге, встает на защиту Земли и добивается всеобщего уважения. На роль героического рестлера утвержден Мамору Мияно
(Арсен Люпен
из «Фарса убитой нежити
», Осаму Дадзай
из «Прозы бродячих псов
»), а его отца Маюми Киннику и наставника Камэхамэ озвучит Акира Камия
(Кэнсиро из «Кулака Северной звезды
», Рё Саэба из «Городского охотника
»), который был голосом Кинникумана в предыдущих аниме-адаптациях
.
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Короткометражное аниме, которое взорвет вам мозг
Вселенная «Девушек-пони
» тоже расширяется. Премьера полнометражного аниме-фильма с подзаголовком «Новая эра
» состоится 24 мая. Производство ведется в стенах студии CygamesPictures
(«Связь принцесс: Повторное погружение
», «Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022
»).
Франшиза раскрывает историю девушек-пони, унаследовавших имена и дух настоящих скаковых лошадей. Джангл Покет собирается принять участие в престижной классической гонке «Тройная корона». Чтобы забрать главный приз, юной лошадке придется обойти сильных и целеустремленных соперниц — Агнэс Такион и Манхэттен Кафе.
Руководит проектом Кэн Ямамото
(«Обещанный Неверленд
»), за сценарий отвечает Киёко Ёсимура
(«Дороро
», «Ведьма-неудачница: Фука и тёмная ведьма
»), а за дизайн персонажей — Дзюн Ямадзаки
(«Влюбленный астероид
», «Трёхцветный клевер
»). В роли Джангл Покет — начинающая сэйю Юри Фудзимото
, а Манхэттен и Агнес озвучат Юи Огура
(Рюхо из «Флотской коллекции: Однажды в этом море
», Жрица
из «Убийцы гоблинов
») и Сумирэ Уэсака
(Анджела из «Кэрол и Тьюсдей
», принцесса Лам
из «Несносных пришельцев
»).
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«Супер Каб» — очаровательное аниме про девушек и скорости
Бонус
: легендарный Ёсиюки Томино
, создатель «Гандама
», в рубашке THE BEATLES COMME des GARCONS дает интервью японскому экономическому изданию Toyokeizai о состоянии аниме-индустрии (спойлер: дела идут в гору, но ненадолго; подробнее тут
).
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