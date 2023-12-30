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Аглая Тарасова устроится в ЗАГС 14 февраля

30 декабря
2023 год

Новости кино >>
30 декабря 2023
Романтическая комедия «Саша и Питер» выйдет на Premier в День влюбленных, 14 февраля, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Режиссером 12-серийного ромкома выступила Валерия Шкирандо, для которой работа над сериалом стала дебютом на режиссерском и сценарном поприще. Главную героиню Сашу сыграла Аглая Тарасова, а роль бывшего молодого человека девушки исполнил Антон Филипенко.

Аглая Тарасова устроится в ЗАГС 14 февраля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

По сюжету девушка Саша внезапно узнает о том, что ее бывший парень Иван собирается жениться. Все бы ничего, но их отношения длились больше десяти лет, а с новой пассией Иван не встречается еще и полугода. Вдобавок ко всему, свадьба должна состояться в любимом городе Саши - Питере. Девушка не может позволить такому случиться и отправляется в культурную столицу с планом мести. Саша устраивается на работу в ЗАГС и собирается сорвать бракосочетание Ивана с невестой Марией.

В сериале также заняты Полина Филоненко, Никита Тарасов, Иван Мулин, Мариэтта Цигаль-Полищук, Агния Кузнецова, Глеб Бочков и другие актеры.
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