Аглая Тарасова устроится в ЗАГС 14 февраля

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Загадки, заговоры и немного надежды: 10 лучших иностранных сериалов 2023-го

А также объяснил, почему пересъёмка сериала — признак деградации общества

«Социальный ужас»: Курпатов о феномене «Слова пацана» и причинах тревоги чиновников, которые требовали его запретить

Также в лидерах «13 клиническая», «Постучись в мою дверь» и «Скорая помощь»

«Сама виновата?», «Лада Голд» и «Зимородок» стали самыми популярными сериалами на Иви в 2023 году

Мария Миронова и Сабина Ахмедова попадут на прием к психологу Даниилу Воробьеву 27 декабря

Интервью

Владимир Щегольков: «Будут ли мужчины смотреть «Нежность 2», предполагая, что это женское кино, – мой главный вопрос»

Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино