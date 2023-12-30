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Музей кино в праздники бесплатно покажет комедии Леонида Гайдая и новогодние мультфильмы

30 декабря
2023 год

Новости кино >>
30 декабря 2023
В новогодние каникулы гости Музея кино на ВДНХ смогут бесплатно увидеть ретроспективу Леонида Гайдая, приуроченную к его юбилейной выставке, а также окунуться в зимнюю сказку со сборниками советской мультипликации. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Музей кино в праздники бесплатно покажет комедии Леонида Гайдая и новогодние мультфильмы
фото: пресс-служба Музея кино

В январскую часть ретроспективы Гайдая войдут бессмертные хиты и менее известные работы мастера: «Самогонщики», «Совершенно серьезно», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Деловые люди», «Бриллиантовая рука» и «Не может быть!». В январе также можно будет посмотреть и другие его работы: «Долгий путь», «Трижды воскресший», «Жених с того света» и «12 стульев». В февральскую часть программы включены фильмы «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Инкогнито из Петербурга» и «За спичками», а в мартовскую — «Спортлото 82», «Опасно для жизни», «Частный детектив, или Операция "Кооперация"» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». В апреле ретроспектива завершится повторными показами «Операции "Ы"», «Кавказской пленницы», «Бриллиантовой руки», «Деловых людей», «Не может быть!» и «Ивана Васильевича». Бесплатные билеты на сеансы можно получить онлайн на сайте Музея кино.

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Ретроспектива продлится до конца работы выставки «Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая», которая открылась в декабре уходящего года и будет открыта для бесплатного посещения до 12 апреля 2024-го. Визуальный образ экспозиционного пространства представляет собой многоквартирный дом, где живут персонажи Гайдая. Гости выставки могут не только примерить на себя образы его главных героев, но и погрузиться в их «среду обитания». Множество фотозон и обилие интерактивных объектов в экспозиции позволит почувствовать себя в центре съемочного процесса и создать тематическую фотосессию для соцсетей или семейного архива.

Музей кино в праздники бесплатно покажет комедии Леонида Гайдая и новогодние мультфильмы
фото: пресс-служба Музея кино

Праздничная программа сборников «Новогоднее мультпутешествие» при поддержке киностудии «Союзмультфильм» объединит у больших киноэкранов Музея кино детей и их родителей. Бесплатные сеансы будут проходить ежедневно в 12:30 с 3 по 8 января, и каждый показ продлится не более часа. Бесплатные билеты доступны онлайн на сайте Музея кино. Регистрация заранее обязательна, так как количество мест в зале ограничено.

В анимационную программу вошли мультфильмы «Самоедский мальчик», «Дед Мороз и Серый Волк», «Снеговик-почтовик», «Дед Мороз и лето», «Зимняя сказка», «Чемпион», «Сармико», «Лиса и волк», «Снегурочка», «Ночь перед Рождеством», «Когда зажигаются елки», «Новогоднее путешествие», «Топтыжка», «Случилось это зимой», «Франтишек», «Дедушка и внучек» и «Рождество обитателей леса». С полным расписанием показов можно ознакомиться здесь.
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