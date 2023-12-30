Музей кино в праздники бесплатно покажет комедии Леонида Гайдая и новогодние мультфильмы

В новогодние каникулы гости Музея кино на ВДНХ смогут бесплатно увидеть ретроспективу Леонида Гайдая, приуроченную к его юбилейной выставке, а также окунуться в зимнюю сказку со сборниками советской мультипликации. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Ретроспектива продлится до конца работы выставки «Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая», которая открылась в декабре уходящего года и будет открыта для бесплатного посещения до 12 апреля 2024-го. Визуальный образ экспозиционного пространства представляет собой многоквартирный дом, где живут персонажи Гайдая. Гости выставки могут не только примерить на себя образы его главных героев, но и погрузиться в их «среду обитания». Множество фотозон и обилие интерактивных объектов в экспозиции позволит почувствовать себя в центре съемочного процесса и создать тематическую фотосессию для соцсетей или семейного архива.
фото: пресс-служба Музея кино
Праздничная программа сборников «Новогоднее мультпутешествие» при поддержке киностудии «Союзмультфильм» объединит у больших киноэкранов Музея кино детей и их родителей. Бесплатные сеансы будут проходить ежедневно в 12:30 с 3 по 8 января, и каждый показ продлится не более часа. Бесплатные билеты доступны онлайн на сайте Музея кино. Регистрация заранее обязательна, так как количество мест в зале ограничено.
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