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Мажор Кирилл Ковбас 31 декабря станет голосовым помощником

30 декабря
2023 год

Новости кино >>
30 декабря 2023

Премьера пятисерийной фантастической комедии Константина Колесова «Умнее, чем я» о мажоре, который становится голосовым помощником в телефоне, состоится 31 декабря в Okko. Главные роли в сериале исполнили Кирилл Ковбас, Ангелина Пахомова, Анатолий Кот, Юлия Яблонская и Мария Смольникова, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Мажор Кирилл Ковбас 31 декабря станет голосовым помощником
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По словам генерального продюсера Гавриила Гордеева, «"Умнее, чем я" — первый сериал, где бренд выступает в качестве сопродюсера. Нас окружают технологические решения, такие как сервис GigaChat или виртуальный ассистент Салют. Поэтому, их присутствие в современном и развлекательном контенте, не в качестве спонсорской интеграции или рекламной коммуникации, а в качестве неотъемлемой части сюжета — было вопросом времени. И то, как эти задачи реализованы в сериале "Умнее, чем я" — прорыв с точки зрения присутствия бренда в контенте».

Зрителям поведают о прожигателе жизни и мажоре, сыне олигарха Василие, который уверен, что в любой сложной ситуации его спасут папины деньги и голосовой помощник в дорогом смартфоне. Но однажды папе надоедает содержать бестолкового повесу, а глупый несчастный случай приводит к невероятному: сознание Васи переселяется в телефон, а голосовой помощник — в его тело. И именно сегодня Васе надо срочно устроиться на работу, помириться с любимой девушкой Катей и наладить отношения с отцом. Все эти испытания им придется пройти вдвоем: Васе внутри корпуса телефона, а приложению — в таком неудобном и нелепом человеческом теле.



«Sci-fi комедия "Умнее, чем я" рассказывает про то, что не нужно бояться современных технологий, что они могут быть веселыми, интересными и полезными для человека. Собственно, так проходили и съемки сериала: весело, интересно очень быстро, на грани с фантастикой», — говорит генеральный продюсер Вячеслав Дусмухаметов.
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