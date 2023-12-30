Мажор Кирилл Ковбас 31 декабря станет голосовым помощником

По словам генерального продюсера Гавриила Гордеева, «"Умнее, чем я" — первый сериал, где бренд выступает в качестве сопродюсера. Нас окружают технологические решения, такие как сервис GigaChat или виртуальный ассистент Салют. Поэтому, их присутствие в современном и развлекательном контенте, не в качестве спонсорской интеграции или рекламной коммуникации, а в качестве неотъемлемой части сюжета — было вопросом времени. И то, как эти задачи реализованы в сериале "Умнее, чем я" — прорыв с точки зрения присутствия бренда в контенте».
Зрителям поведают о прожигателе жизни и мажоре, сыне олигарха Василие, который уверен, что в любой сложной ситуации его спасут папины деньги и голосовой помощник в дорогом смартфоне. Но однажды папе надоедает содержать бестолкового повесу, а глупый несчастный случай приводит к невероятному: сознание Васи переселяется в телефон, а голосовой помощник — в его тело. И именно сегодня Васе надо срочно устроиться на работу, помириться с любимой девушкой Катей и наладить отношения с отцом. Все эти испытания им придется пройти вдвоем: Васе внутри корпуса телефона, а приложению — в таком неудобном и нелепом человеческом теле.
«Sci-fi комедия "Умнее, чем я" рассказывает про то, что не нужно бояться современных технологий, что они могут быть веселыми, интересными и полезными для человека. Собственно, так проходили и съемки сериала: весело, интересно очень быстро, на грани с фантастикой», — говорит генеральный продюсер Вячеслав Дусмухаметов.
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