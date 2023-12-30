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Чернильный хоррор Bendy перенесут на большой экран

30 декабря
2023 год

Новости кино >>
30 декабря 2023

Чернильный хоррор Bendy обретет экранизацию, уверяет Screen Rant.

Адаптацией игры занимаются студии Radar Pictures, на чьем счету «Джуманджи: Зов джунглей», и Joey Drew Studios, работавшая над игровой серией.

Чернильный хоррор Bendy перенесут на большой экран
фото: screenrant.com

Что именно нас ожидает — игровое кино или мультфильм, пока неизвестно. Предполагается, что в эпицентре событий окажется герой первой игры Генри Стейн, аниматор на пенсии, которого вызывают в студию его старого работодателя. Оказавшись там, персонаж сталкивается со смертельными воплощениями некоторых из самых известных анимационных героев студии, которых оживляет таинственная Чернильная машина.

Первая часть Bendy, вдохновленная ​​серией BioShock, вышла в 2017 году. Вселенная включает в себя игры, короткометражки, комиксы и книги.
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