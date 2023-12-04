Степан Девонин, Мария Андреева и Антон Васильев окажутся в новогодней истории Александра Цыпкина

По сюжету накануне Нового года Павел по ошибке берет чужое пальто, в котором находит дорогое украшение. Дома он понимает, что письмо дочери Деду Морозу осталось в кармане его утерянного пальто. Отец семейства вместе с супругой пытается выяснить, что именно загадала девочка. Но шестилетняя Варя боится рассказывать о своей мечте, иначе она не сбудется. Чтобы сохранить веру в чудо у ребенка, родителям предстоит найти письмо, которое затерялось в огромной Москве, а заодно вернуть найденный подарок.
«История добрая, но не приторная, с юмором, иногда с сарказмом, при этом проявляющая в нас светлые стороны. Плюс ко всему держащий в напряжении сюжет и неожиданный финал. И конечно, ощущение чуда, в котором нет сказочного волшебства, поэтому в него веришь. Во многом это написано про пап и для пап. Не берусь сказать, было ли нечто похожее у нас на экранах», — делится Александр Цыпкин.
«Истории Александра тем и хороши, что они и смешные, и грустные, и в них много правды. Мы попытались эту интонацию сохранить. Часто в своих текстах он разбирает взаимоотношения между людьми, и для меня "Не скажу" — прежде всего о кризисе в парах, который наши герои успешно преодолевают самым неожиданным образом. Новый год отчасти им в этом помогает, ведь нередко нам кажется, что с 1 января начнется только хорошее», — признается Анна Пармас.
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