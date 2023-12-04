Стартовал прием заявок на XI премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Ассоциация продюсеров кино и телевидения открыла прием заявок на участие в XI Национальной кинематографической премии АПКиТ от кинокомпаний, телеканалов, видеосервисов и анимационных студий. Подать заявку можно до 31 декабря 2023 года включительно, сообщает пресс-служба организации.
фото: пресс-служба Ассоциации продюсеров кино и телевидения
XI премия АПКиТ будет вручаться в следующих номинациях: «Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)», «Лучший телесериал (5-19 серий)», «Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)», «Лучший онлайн-сериал (1-6 серий)», «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)», «Лучший комедийный сериал», «Лучший анимационный сериал», «Лучший документальный фильм», «Лучший документальный сериал», «Лучший полнометражный художественный фильм». Принять участие в конкурсе могут сериалы и фильмы, премьера которых состоялась в 2023 году на российских федеральных телеканалах, видеосервисах или в кинотеатральном прокате.
«Мы рады объявить старт приема заявок на XI премию АПКиТ! В этом году условия подачи изменились в пользу соискателей. Продюсеры пошли навстречу, теперь на профессиональный приз могут претендовать сериалы, премьера которых состоялась в 2023 году, вне зависимости от того, сколько эпизодов уже вышло. Кинематографисты теперь не будут ждать год полного выхода проекта, чтобы подать его на нашу премию и получить заветную статуэтку. Наше событие стало всеми ожидаемым и любимым мероприятием, поэтому ждем ваших заявок на, как нас называют, главную сериальную премию страны», – отмечает исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова.
Продюсеры также вручат индивидуальные награды в категориях: «Лучшая сценарная работа», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая оригинальная музыка к сериалу», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа художника по гриму», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа режиссера монтажа», «Лучшая работа кастинг-директора», «Лучший актер сериала», «Лучшая актриса сериала», «Лучший актер второго плана в сериале», «Лучшая актриса второго плана в сериале».
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