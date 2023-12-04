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Роман Курцын притворится идеальным парнем в ромкоме «Бывший в помощь»

4 декабря
2023 год

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4 декабря 2023

Завершились съемки романтической комедии «Бывший в помощь» с Романом Курцыным, Вячеславом Чепурченко и Ириной Безрядновой в главных ролях, сообщает пресс-служба фильма.

Роман Курцын притворится идеальным парнем в ромкоме «Бывший в помощь»
фото: кадр из фильма «Бывший в помощь»

Сюжет закручивается вокруг идеальной пары, которая готовится к свадьбе. Герман (Вячеслав Чепурченко) — идеальный жених, успешный, симпатичный, интеллигентный и нравится родителям невесты (Ян Цапник, Ксения Кутепова). Герман делает своей избраннице Лере (Ирина Безряднова) в преддверии важного события подарок — автомобиль, но перед продажей продавец салона настойчиво предлагает сделать тест-драйв. Этим продавцом оказывается бывший парень Леры — Макс (Роман Курцын), безбашенный каскадер. Макс устраивает безумный форсаж, который заканчивает экстремальным торможением, в результате чего срабатывают подушки безопасности. Лера получает травму и забывает последний год жизни, а с ним Германа. И теперь она уверена, что Макс ее молодой человек.

По словам врача, есть надежда, что реконструкция ярких событий из жизни с бывшим позволит вернуть Лере память, и Герману приходится просить Макса о помощи — «сыграть» в отношения с Лерой. Макс соглашается, но решает все сделать по-своему. У него появился шанс, потому что Лера не помнит из-за чего они расстались, однако Герман не готов оставить ситуацию без контроля. Максу приходится представить Германа Лере как своего друга детства, после чего они все втроем оказываются под одной крышей.

В фильме также снялись Маргарита Аброськина, Юрий Насонов, Андрей Пынзару, Ульяна Чжан. Картину режиссеров Георгия Малкова и Максима Максимова выпустит на экраны компания КарроПрокат.
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Роман Курцын притворится идеальным парнем в ромкоме «Бывший в помощь» фотографии
Роман Курцын притворится идеальным парнем в ромкоме «Бывший в помощь» фотографии
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