Роман Курцын притворится идеальным парнем в ромкоме «Бывший в помощь»

Сюжет закручивается вокруг идеальной пары, которая готовится к свадьбе. Герман (Вячеслав Чепурченко) — идеальный жених, успешный, симпатичный, интеллигентный и нравится родителям невесты (Ян Цапник, Ксения Кутепова). Герман делает своей избраннице Лере (Ирина Безряднова) в преддверии важного события подарок — автомобиль, но перед продажей продавец салона настойчиво предлагает сделать тест-драйв. Этим продавцом оказывается бывший парень Леры — Макс (Роман Курцын), безбашенный каскадер. Макс устраивает безумный форсаж, который заканчивает экстремальным торможением, в результате чего срабатывают подушки безопасности. Лера получает травму и забывает последний год жизни, а с ним Германа. И теперь она уверена, что Макс ее молодой человек.
По словам врача, есть надежда, что реконструкция ярких событий из жизни с бывшим позволит вернуть Лере память, и Герману приходится просить Макса о помощи — «сыграть» в отношения с Лерой. Макс соглашается, но решает все сделать по-своему. У него появился шанс, потому что Лера не помнит из-за чего они расстались, однако Герман не готов оставить ситуацию без контроля. Максу приходится представить Германа Лере как своего друга детства, после чего они все втроем оказываются под одной крышей.
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