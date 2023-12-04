Роман Курцын притворится идеальным парнем в ромкоме «Бывший в помощь»

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В независимом черно-белом фильме также появится Кирилл Кяро

Марк Эйдельштейн воплотит образ антигероя в криминальной драме «Наступит лето»

Десятые «Ёлки», «Крецул» с Никитой Волковым, «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки и еще 5 фильмов декабря

Арабская ночь: Мерьем Узерли, Фрида Пинто и Джонни Депп

Спутник телезрителя

«Король говорит!»: Слов много, да складу нет

В ночь с 1 на 2 ноября, 04:35, Кино ТВ