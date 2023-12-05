Ты не поверишь: первый трейлер крайне оригинального аниме «Бредовый ежемесячный журнал»

Студия OLM Team Yoshioka
, подразделения большой OLM
(«Необычное такси
», «Покемон
»), созданное в прошлом году, поделилась трейлером «Бредового ежемесячного журнала»
(Gekkan Mōsō Kagaku). Оригинальное аниме (то есть без первоисточника) стартует уже 11 января.
В некоей стране существует город Мост-сити (Most City). В нем есть старинное здание, заставшее лучшие времена: сейчас на втором этаже там расположена редакция «Бредового ежемесячного журнала». Его сотрудники пишут о странных явлениях, которые бросают вызов здравому смыслу. Возглавляет контору очаровательная Таро Дж. Судзуки, а помогают ей школьник Джиро Танака и его собака Сабуро. Работа непыльная, поэтому большую часть времени редакция проводит в кафе «Рок» на первому этаже здания. Именно там их настигает ученый Горо Сато, столкнувшийся с чем-то немыслимым. Ему нужна экспертиза и помощь людей из «БЕЖ».
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Холмс, Люпен и фольклор в детективе «Фарс убитой нежити»
Ключевые сэйю на проекте известны:
Таро — Такахидэ Исии
(Рёсукэ Минасэ из «Мини-футбола для мальчиков
»).
Дзиро — Кадзутоми Ямамото
(Юя из «Иной
», Кроличья голова из «Книжника-скелета Хонды
»).
Сабуро — Юсукэ Сираи
(Ямато из «Семерки идолов
», Ллойд
из «Магии и мускулов
»).
Горо — Сюнъити Токи
(Калзутора из «Токийских мстителей
», Фукума
из «Этот вампир постоянно умирает
»).
Автором оригинальной идеи, напоминающей микс «Ковбоя Бибопа
» и «Французского вестника
» Уэса Андерсона
, числится Итиго Уматани
. Режиссер, автор сценария и оригинального дизайна персонажей — Тидзуру Мияваки
(«Гинтама
», «Ворона в гареме
»).
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