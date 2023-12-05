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Ты не поверишь: первый трейлер крайне оригинального аниме «Бредовый ежемесячный журнал»

5 декабря
2023 год

Новости кино >>
5 декабря 2023
Студия OLM Team Yoshioka, подразделения большой OLMНеобычное такси», «Покемон»), созданное в прошлом году, поделилась трейлером «Бредового ежемесячного журнала» (Gekkan Mōsō Kagaku). Оригинальное аниме (то есть без первоисточника) стартует уже 11 января.



В некоей стране существует город Мост-сити (Most City). В нем есть старинное здание, заставшее лучшие времена: сейчас на втором этаже там расположена редакция «Бредового ежемесячного журнала». Его сотрудники пишут о странных явлениях, которые бросают вызов здравому смыслу. Возглавляет контору очаровательная Таро Дж. Судзуки, а помогают ей школьник Джиро Танака и его собака Сабуро. Работа непыльная, поэтому большую часть времени редакция проводит в кафе «Рок» на первому этаже здания. Именно там их настигает ученый Горо Сато, столкнувшийся с чем-то немыслимым. Ему нужна экспертиза и помощь людей из «БЕЖ».

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Ключевые сэйю на проекте известны:

Таро — Такахидэ Исии (Рёсукэ Минасэ из «Мини-футбола для мальчиков»).
Дзиро — Кадзутоми Ямамото (Юя из «Иной», Кроличья голова из «Книжника-скелета Хонды»).
Сабуро — Юсукэ Сираи (Ямато из «Семерки идолов», Ллойд из «Магии и мускулов»).
Горо — Сюнъити Токи (Калзутора из «Токийских мстителей», Фукума из «Этот вампир постоянно умирает»).

Ты не поверишь: первый трейлер крайне оригинального аниме «Бредовый ежемесячный журнал»

Автором оригинальной идеи, напоминающей микс «Ковбоя Бибопа» и «Французского вестника» Уэса Андерсона, числится Итиго Уматани. Режиссер, автор сценария и оригинального дизайна персонажей — Тидзуру МиявакиГинтама», «Ворона в гареме»).

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Ты не поверишь: первый трейлер крайне оригинального аниме «Бредовый ежемесячный журнал» фотографии
Ты не поверишь: первый трейлер крайне оригинального аниме «Бредовый ежемесячный журнал» фотографии
Ты не поверишь: первый трейлер крайне оригинального аниме «Бредовый ежемесячный журнал» фотографии
Ты не поверишь: первый трейлер крайне оригинального аниме «Бредовый ежемесячный журнал» фотографии
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