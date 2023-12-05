Продюсеры и предприниматели обсудили инвестиции в кино на форуме «Российский кинобизнес 23/24»

В Москве на площадке «Цифровое деловое пространство» прошел шестой международный форум «Российский кинобизнес 23/24». За три дня кинорынок принял 1470 гостей и участников, на конвенте заявили более 200 проектов на конец 2023 и 2024 год. 29 ноября в рамках МКиФ «Российский кинобизнес» впервые в России состоялась секция «Инвестиции в кино», регулярное мероприятие, посвященное развитию частного финансирования кино.
Организаторами мероприятия выступили Генеральный директор МКиФ «Российский Кинобизнес» Екатерина Бордачёва
и международный эксперт по кинотехнологиям, бизнес-консультант Ольга Трифонова
, которые анонсировали запуск онлайн-сервиса «Российский кинобизнес»
. Это новая платформа для взаимодействия продюсеров, студий и частных инвесторов, фондов, инвест-площадок, с целью системного и профессионального привлечения частных инвестиций в отрасль как в кинопроизводство, так и в другие сферы кинобизнеса.
Гостями и спикерами секции инвесторы и эксперты в области инвестиций, цифровых прав и цифровых активов, основатели компаний, продюсеры, и представители киноиндустрии.
Ольга Трифонова выступила с докладом «Сферы киноиндустрии, интересные для инвесторов, или куда вложить деньги в кино?», в котором заострила внимание на трех ключевых точках приложения усилий: контенте, оборудовании и сервисе. Она отметила, что кризис можно воспринимать как окно возможностей, а также обратила внимание на то, что кинотеатр начинает «проникать» везде, даже в жилые комплексы и супермаркеты и рестораны. По ее мнению, в киноиндустрии сейчас существует тренд-концепция 15-минутного города. «Например, старые ДК становятся районными точками притяжения. Застройщики стремятся к тому, чтобы цокольные этажи в ЖК, как и фитнес-залы, стали мейнстримом. Подобное место – ресторан с кинозалом «Коперник» на Покровском бульваре, 5. Он в 15-ти минутной доступности для района старой застройки Москвы
», — рассказала Ольга.
Тему кризиса продолжила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
«Наша индустрия пережила уже четыре кризиса. И показала фантастическую устойчивость. Мне кажется, для потенциальных инвесторов важный момент, поскольку, как известно, надо заходить на низкой, а не на высокой базе, для того, чтобы была перспектива роста». Также она отметила, что российские зрители стали лучше относиться к отечественным картинам. «Нужно заниматься не импортозамещением Голливуда российским кино, а выстраивать самостоятельный независимый кинематограф, который будет опираться на российское кино»,
— уверена спикер. Зинякова отметила и то, что за последний год зритель помолодел. До ковида средний возраст составлял около 30 лет, сейчас — 24 года. Она связывает это с большим количеством семейного кино.
Основатель, управляющий партнер SMPL, эксперт в сфере инвестиций и страхования частных инвестиций Олег Лозовой
подробно и обстоятельно рассказал о нюансах привлечения инвестиций в кино через платформу «Российский кинобизнес». Он проанализировал все стадии и особенности процесса частного инвестирования. В том числе этапы, когда рассматривают сценарий, оценивают его маржинальность, степень готовности, и то, как формируется выручка. Разъяснил юридические и финансовые механизмы.
Продюсер, инвестор и основатель киношколы/международного актерского агентства YouHollywood Александр N
(Ширяев) высказал мнение, что американские методики финансирования кино можно использовать в российском кинобизнесе. Однако он не должен существовать без участия государства. «Суть в том, чтобы государство не просто выделяло деньги. Нужно привлекать частное инвестирование и страховать его. И, если риск произошел, государство заносит свои деньги и разбирается, почему так случилось. И, таким образом, мы уменьшаем количество возможностей для манипуляций. Отдаем государству функцию - подставить плечо в момент провала, а не тащить на себе, как бурлаки, всю дорогу весь кинематограф»,
— считает эксперт.
Заключительным событием в секции стала дискуссия «Системное привлечение частных инвестиций в киноиндустрию: возможности, инструменты, перспективы». Ее модератором выступил один из ведущих российских экспертов инвестиционного рынка прямых и венчурных инвестиций Сергей Ореханов
. В ней приняли участие продюсеры и представители кинокомпаний: генеральный директор «Марс медиа энтертейнмент» Юлия Иванова
, генеральный директор кинокомпании VEGA FILM Катерина Михайлова
, генеральный продюсер продюсерской компании Яр&Ко Нелли Яралова
, а также эксперт в области цифровых прав и цифровых активов, основатель Sagrada Legal Олег Ушаков
.
По итогам мероприятия мы надеемся, что на фоне роста обьемов индустрии и количества вовлеченных в нее людей и компаний финансирование станет более прозрачным, риски станут более предсказуемыми, появится новые юридические и страховые инструменты. Все это в обозримом будущем позволит сделать кинобизнес в России более привлекательным для частных инвесторов.
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