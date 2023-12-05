Начался прием заявок на Третью Премию ИРИ

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Впервые в России на кинорынке работала секция «Инвестиции в кино»

Продюсеры и предприниматели обсудили инвестиции в кино на форуме «Российский кинобизнес 23/24»

5 декабря

Ты не поверишь: первый трейлер крайне оригинального аниме «Бредовый ежемесячный журнал»

Детектив в духе Уэса Андерсона с участием двух журналистов, ученого и собаки