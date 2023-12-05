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Начался прием заявок на Третью Премию ИРИ

5 декабря
2023 год

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5 декабря 2023
Стартовал прием заявок на соискание Третьей Национальной премии интернет-контента, вручаемой Институтом развития интернета за создание лучших социально значимых онлайн-проектов. Согласно пресс-службе «ИРИ», сбор заявок продлится до 29 декабря, а церемония награждения пройдет в два этапа и запланирована на весну 2024 года.

В конкурсе представлено 25 номинаций, включая тематические. Наряду с традиционными категориями – блогом, музыкальными клипом и треком, документальным и анимационным проектами, Telegram-каналом и другими – появятся и новые номинации: награды получат проект «Года учителя», игровой сериал до 25 минут, игровой сериал более 25 минут и non-scripted проект. По традиции награда также будет вручаться в специальных номинациях, которые будут анонсированы позже. Финалистов определит Экспертный совет, а победителей – профессиональное Жюри.

Начался прием заявок на Третью Премию ИРИ
фото: пресс-служба Института развития интернета

Условия участия изменились. По новым правилам заявитель должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и обладать исключительным или неисключительным правом на выдвигаемый на награду проект или иметь согласие правообладателя на выдвижение проекта. К участию не допускаются трейлеры, тизеры и другие промо материалы, за исключением социальных роликов.

На Премию ИРИ могут претендовать блоги, подкасты, сериалы, короткие видео, музыкальные треки и другие виды контента. Цифровой релиз проектов должен состояться в период с 1 января по 29 декабря 2023-го на площадках, не запрещенных российским законодательством, а блоги и Telegram-каналы должны регулярно обновляться в течение этого периода и обладать определенным количеством подписчиков: не менее 100 тысяч для авторских видеоблогов и не менее 10 тысяч для публичного Telegram-канала. Контент должен быть создан на русском языке или на официальных языках народов РФ.
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