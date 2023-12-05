Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова, Ольга Науменко и Мария Абрамова снимаются во втором сезоне «СуперИвановых»

5 декабря
2023 год

Новости кино >>
5 декабря 2023
В Москве начались съемки второго сезона «СуперИвановых» производства кинокомпании 1-2-3 Production. Зрителей ожидают 64 новые серии мистической комедии, включая новогодний спецвыпуск, который ТВ-3 покажет на ближайших январских праздниках, уточняет пресс-служба телеканала.

Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова, Ольга Науменко и Мария Абрамова снимаются во втором сезоне «СуперИвановых»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Продолжение сериала вместо Юрия Осипова возглавил режиссер Станислав Назиров. За визуальную составляющую отвечает оператор Денис Швецов. К своим ролям вернулись Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова, Ольга Науменко и Мария Абрамова.

По словам Екатерины Волковой, она «счастлива вернуться во второй сезон. Мы друг по другу и по нашей команде соскучились. Уверена, что новый сезон удивит зрителей еще больше! Сама с нетерпением жду продолжения нашей истории "СуперИвановых"».

Читать рецензию «СуперИвановы»: Магическая семья – без «Слепой» и «Гадалки»

Сериал рассказывает историю обычной, на первый взгляд, семьи Ивановых. Однако женщины в ней обладают удивительным даром – каждая своим. Дарина (Волкова) видит людей насквозь. Ее мама Тамара Петровна (Науменко) умеет варить зелья. Дар дочери Кати (Абрамова) еще предстоит узнать. И только супруг Дарины, школьный учитель физики Валера (Полицеймако) остается верен науке. Но однажды сарафанное радио разносит слухи о волшебном семействе, и Ивановы начинают помогать окружающим в решении их житейских проблем.

«Я, безусловно, очень рад, потому что у нас осталась практически вся команда, которая работала над первым сезоном. Мы начали снимать, и все очень одухотворены, восторженны. Так что "СуперИвановы" продолжают свой прекрасный путь на ТВ-3. А мой персонаж будет продолжать любить свою семью, обмениваться остротами с тещей и, конечно же, воспитывать дочь и любить свою Дарину», – говорит Михаил Полицеймако.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«СуперИвановы» расскажут о своих необычных способностях 14 августа
ТВ-3 рассказал о новинках телесезона
Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова и Ольга Науменко станут «СуперИвановыми»
Поиск по меткам
ТВ-3
персоны
Мария Абрамова (II)Екатерина Волкова (II)Станислав НазировОльга НауменкоЮрий ОсиповМихаил ПолицеймакоДенис Швецов
фильмы
СуперИвановыСуперИвановы-2

фотографии >>
Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова, Ольга Науменко и Мария Абрамова снимаются во втором сезоне «СуперИвановых» фотографии
Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова, Ольга Науменко и Мария Абрамова снимаются во втором сезоне «СуперИвановых» фотографии
Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова, Ольга Науменко и Мария Абрамова снимаются во втором сезоне «СуперИвановых» фотографии
Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова, Ольга Науменко и Мария Абрамова снимаются во втором сезоне «СуперИвановых» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Владимирова
5 декабря ушла из жизни актриса Татьяна Владимирова.
Бекен Имаханов
4 декабря ушёл из жизни актёр Бекен Имаханов.
Сурен Бабаян
4 декабря ушёл из жизни режиссёр Сурен Бабаян.
Сергей Кустов
3 декабря ушёл из жизни актёр Сергей Кустов.
Вячеслав Лясецкий
3 декабря ушёл из жизни актёр Вячеслав Лясецкий.
Анатолий Горохов
30 ноября ушёл из жизни поэт-песенник Анатолий Горохов.

День рождения >>

Сергей Деревянко
Советбек Джумадылов
Наталья Заякина
Урмас Кибуспуу
Сергей Клановский
Евгения Розанова
Нина Русланова
Антон Сёмкин
Александр Фисенко
Игор Гало
Йерун Краббе
Барбара Крафтувна
Фрэнки Мюниц
Пола Паттон
Ник Стал
Йоханнес Хестерс
все родившиеся 5 декабря >>

Афиша кино >>

Запретная страсть
драма, триллер
Франция, Норвегия, 2023
Кентервильское привидение
комедия, мистика, экранизация
Великобритания, Индия, США, 2023
Мужчина к Новому году
комедия
Россия, 2023
Другие: Проклятие кукушки
мистика, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
Кто не спрятался
фильм ужасов
США, 2023
Лунный человек
комедия, научная фантастика, экранизация
Китай, 2022
Мальчик и птица
драма, фэнтези, экранизация
Япония, 2023
Врата ада
фильм ужасов, экранизация
Ирландия, 2023
Ёлки-10
комедия
Россия, 2023
Лунатики
детектив, драма
Россия, 2023
Одна дома
комедия
Россия, 2023
Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов
биография
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен