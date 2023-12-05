Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова, Ольга Науменко и Мария Абрамова снимаются во втором сезоне «СуперИвановых»

анонс

Фильмы «Снегирь», «Чувства Анны» и «Бери да помни» номинированы на премию «Белый слон»

5 декабря

Начался прием заявок на Третью Премию ИРИ

Сбор продлится до 29 декабря, а церемония награждения пройдет в два этапа и запланирована на весну 2024 года