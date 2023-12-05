Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова, Ольга Науменко и Мария Абрамова снимаются во втором сезоне «СуперИвановых»

В Москве начались съемки второго сезона «СуперИвановых» производства кинокомпании 1-2-3 Production. Зрителей ожидают 64 новые серии мистической комедии, включая новогодний спецвыпуск, который ТВ-3 покажет на ближайших январских праздниках, уточняет пресс-служба телеканала.
По словам Екатерины Волковой, она «счастлива вернуться во второй сезон. Мы друг по другу и по нашей команде соскучились. Уверена, что новый сезон удивит зрителей еще больше! Сама с нетерпением жду продолжения нашей истории "СуперИвановых"».
Сериал рассказывает историю обычной, на первый взгляд, семьи Ивановых. Однако женщины в ней обладают удивительным даром – каждая своим. Дарина (Волкова) видит людей насквозь. Ее мама Тамара Петровна (Науменко) умеет варить зелья. Дар дочери Кати (Абрамова) еще предстоит узнать. И только супруг Дарины, школьный учитель физики Валера (Полицеймако) остается верен науке. Но однажды сарафанное радио разносит слухи о волшебном семействе, и Ивановы начинают помогать окружающим в решении их житейских проблем.
«Я, безусловно, очень рад, потому что у нас осталась практически вся команда, которая работала над первым сезоном. Мы начали снимать, и все очень одухотворены, восторженны. Так что "СуперИвановы" продолжают свой прекрасный путь на ТВ-3. А мой персонаж будет продолжать любить свою семью, обмениваться остротами с тещей и, конечно же, воспитывать дочь и любить свою Дарину», – говорит Михаил Полицеймако.
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