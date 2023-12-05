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Александра Бортич путешествует вместе с «призраком» Павла Майкова в трейлере комедии «Танцуй, Селёдка!»

5 декабря
2023 год

Новости кино >>
5 декабря 2023

В сети появился трейлер комедии Александры Лупашко «Танцуй, Селёдка!» с Александрой Бортич и Павлом Майковым в главных ролях. Релиз фильма запланирован на 18 января.



По сюжету сильная и независимая Жанна давно переехала в Москву, оставив позади родной городок и непутевого отца, когда-то бросившего семью. Однако его неожиданная смерть вынуждает ее вернуться назад, чтобы организовать похороны. Одна проблема — мертвый отец неожиданно «оживает», продолжает называть дочь «селедкой» как 20 лет назад и до смерти хочет провести последний день вместе. Теперь Жанне и ее бате с того света выпадает неожиданный шанс наладить отношения, отправившись в безумную поездку по местам ее детства.

Александра Бортич путешествует вместе с «призраком» Павла Майкова в трейлере комедии «Танцуй, Селёдка!»

В картине также сыграли Анна Михалкова, Наталья Павленкова, Данил Стеклов, Ольга Лапшина и Александра Бабаскина.

Ленту, которую в российский прокат выпустит компания «Вольга», недавно показали публике на кинофестивале «Зимний», а на смотре «Читка 2.0» признали «Самой ожидаемой экранизацией».
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Бортич наладит отношения с «призраком» Майкова в комедии «Танцуй, Селедка!»
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