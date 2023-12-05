Александра Бортич путешествует вместе с «призраком» Павла Майкова в трейлере комедии «Танцуй, Селёдка!»

В сети появился трейлер комедии Александры Лупашко
«Танцуй, Селёдка!
» с Александрой Бортич
и Павлом Майковым
в главных ролях. Релиз фильма запланирован на 18 января.
По сюжету сильная и независимая Жанна давно переехала в Москву, оставив позади родной городок и непутевого отца, когда-то бросившего семью. Однако его неожиданная смерть вынуждает ее вернуться назад, чтобы организовать похороны. Одна проблема — мертвый отец неожиданно «оживает», продолжает называть дочь «селедкой» как 20 лет назад и до смерти хочет провести последний день вместе. Теперь Жанне и ее бате с того света выпадает неожиданный шанс наладить отношения, отправившись в безумную поездку по местам ее детства.
В картине также сыграли Анна Михалкова
, Наталья Павленкова
, Данил Стеклов
, Ольга Лапшина
и Александра Бабаскина
.
Ленту, которую в российский прокат выпустит компания «Вольга», недавно показали публике на кинофестивале «Зимний», а на смотре «Читка 2.0» признали «Самой ожидаемой экранизацией».
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