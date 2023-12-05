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Фильмы «Снегирь», «Чувства Анны» и «Бери да помни» номинированы на премию «Белый слон»

5 декабря
2023 год

Новости кино >>
5 декабря 2023
Объявлен шорт-лист премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» за 2023 год. В него включено 24 фильма, чьи премьеры состоялись с 1 декабря 2022-го по 30 ноября уходящего года. Об этом сообщает Бюллетень кинопрокатчика.

Фильмы «Снегирь», «Чувства Анны» и «Бери да помни» номинированы на премию «Белый слон»
фото: кадр из фильма «Один маленький ночной секрет»

За звание лучшего фильма поборются картины «За нас с вами» Андрея Смирнова, «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой, «Пациент № 1» Резо Гигинеишвили, «Сказка» Александра Сокурова, «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Фрау» Любови Мульменко, «Чувства Анны» Анны Меликян и «Чума» Дмитрия Давыдова. В секции игровых дебютов номинированы ленты «Бери да помни» Байбулата Батуллы, «Блажь» Ильи Поволоцкого, «Каникулы» Анны Кузнецовой, «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой, «Контакты» Дмитрия Моисеева, «Королевство» Татьяны Рахмановой, «Ниша» Антона Ермолина и «Привет, мама» Наили Малаховой.

Лучшим актером могут назвать Эльдара КаллимулинаГод рождения»), Вадика Королева («Фрау»), Тимофея Трибунцева («Чувства Анны»), Александра Филиппенко («Пациент № 1»), Макара Хлебникова («Снегирь») и Евгения Цыганова1993»), а лучшей актрисой — Таисью Калинину («Один маленький ночной секрет»), Ольгу Макееву («Пациент № 1»), Анну Михалкову («Чувства Анны»), Дарью Савельеву («Каникулы», «Привет, мама») и Марию СмольниковуЛиссабон»). За роли второго плана номинированы Тимофей Трибунцев, Александр Робак («Снегирь»), Степан Девонин («Один маленький ночной секрет»), Евгений ТкачукРыжий»), Олег Ягодин («Чувства Анны»), Леонид Ярмольник, Ирина Розанова («За нас с вами»), Дарья КоныжеваСвет»), Полина Кутепова («Каникулы»), Маша ЛобановаКрай надломленной луны») и Инна Чурикова («Пациент № 1»).

Фильмы «Снегирь», «Чувства Анны» и «Бери да помни» номинированы на премию «Белый слон»
фото: кадр из фильма «Чувства Анны»

Среди режиссеров на награду претендуют Резо Гигинеишвили, Дмитрий Давыдов, Наталия Мещанинова, Александр Сокуров, Анна Кузнецова и Алексей Федорченко, снявший картину «Новый Берлин». Ленты «Пациент № 1», «Один маленький ночной секрет», «Фрау», «За нас с вами» и «Сказка» номинированы за сценарий. В категории «Лучшая операторская работа» представлены Петр Братерский («Пациент № 1»), Николай Желудович («Чувства Анны»), Дмитрий Наговский («Клетка ищет птицу»), Давид Хайзников («Год рождения») и Алишер Хамидходжаев («Королевство», «Снегирь»). На звание художника года претендуют Александр Сокуров («Сказка»), Тинатин Квиникадзе («Пациент № 1»), Эльдар Кархалев («Год рождения»), Алексей Максимов («Новый Берлин»), Анна Стрельникова («Чувства Анны») и Ольга Хлебникова («Фрау»). В номинацию «Лучшая музыка» попали Shortparis («Чувства Анны»), Игорь ВдовинБелый список»), Павел ДодоновОтпуск в октябре»), Мурат Кабардоков («Сказка»), Михаил Местецкий и Кирилл Белоруссов («Год рождения»).

Голосование Экспертного совета премии продлится до 16 января. Номинантов в категориях документального, анимационного кино и сериалов объявят 18 декабря. Организаторами принято решение не проводить в этом году конкурс среди игровых короткометражек.
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