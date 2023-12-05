Фильмы «Снегирь», «Чувства Анны» и «Бери да помни» номинированы на премию «Белый слон»

Объявлен шорт-лист премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» за 2023 год. В него включено 24 фильма, чьи премьеры состоялись с 1 декабря 2022-го по 30 ноября уходящего года. Об этом
сообщает
Бюллетень кинопрокатчика.
фото: кадр из фильма «Один маленький ночной секрет»
За звание лучшего фильма поборются картины «
За нас с вами
»
Андрея Смирнова
, «
Один маленький ночной секрет
»
Наталии Мещаниновой
, «
Пациент № 1
»
Резо Гигинеишвили
, «
Сказка
»
Александра Сокурова
, «
Снегирь
»
Бориса Хлебникова
, «
Фрау
»
Любови Мульменко
, «
Чувства Анны
»
Анны Меликян
и «
Чума
»
Дмитрия Давыдова
. В секции игровых дебютов номинированы ленты «
Бери да помни
»
Байбулата Батуллы
, «
Блажь
»
Ильи Поволоцкого
, «
Каникулы
»
Анны Кузнецовой
, «
Клетка ищет птицу
»
Малики Мусаевой
, «
Контакты
»
Дмитрия Моисеева
, «
Королевство
» Татьяны Рахмановой, «
Ниша
»
Антона Ермолина
и «
Привет, мама
»
Наили Малаховой
.
Лучшим актером могут назвать
Эльдара Каллимулина
(«
Год рождения
»),
Вадика Королева
(«Фрау»),
Тимофея Трибунцева
(«Чувства Анны»),
Александра Филиппенко
(«Пациент № 1»),
Макара Хлебникова
(«Снегирь») и
Евгения Цыганова
(«
1993
»), а лучшей актрисой —
Таисью Калинину
(«Один маленький ночной секрет»),
Ольгу Макееву
(«Пациент № 1»),
Анну Михалкову
(«Чувства Анны»),
Дарью Савельеву
(«Каникулы», «Привет, мама») и
Марию Смольникову
(«
Лиссабон
»). За роли второго плана номинированы Тимофей Трибунцев,
Александр Робак
(«Снегирь»),
Степан Девонин
(«Один маленький ночной секрет»),
Евгений Ткачук
(«
Рыжий
»),
Олег Ягодин
(«Чувства Анны»),
Леонид Ярмольник
,
Ирина Розанова
(«За нас с вами»),
Дарья Коныжева
(«
Свет
»),
Полина Кутепова
(«Каникулы»),
Маша Лобанова
(«
Край надломленной луны
») и
Инна Чурикова
(«Пациент № 1»).
фото: кадр из фильма «Чувства Анны»
Среди режиссеров на награду претендуют Резо Гигинеишвили, Дмитрий Давыдов, Наталия Мещанинова, Александр Сокуров, Анна Кузнецова и
Алексей Федорченко
, снявший картину «Новый Берлин». Ленты «Пациент № 1», «Один маленький ночной секрет», «Фрау», «За нас с вами» и «Сказка» номинированы за сценарий. В категории «Лучшая операторская работа» представлены
Петр Братерский
(«Пациент № 1»),
Николай Желудович
(«Чувства Анны»),
Дмитрий Наговский
(«Клетка ищет птицу»),
Давид Хайзников
(«Год рождения») и
Алишер Хамидходжаев
(«Королевство», «Снегирь»). На звание художника года претендуют Александр Сокуров («Сказка»), Тинатин Квиникадзе («Пациент № 1»),
Эльдар Кархалев
(«Год рождения»),
Алексей Максимов
(«Новый Берлин»),
Анна Стрельникова
(«Чувства Анны») и
Ольга Хлебникова
(«Фрау»). В номинацию «Лучшая музыка» попали Shortparis («Чувства Анны»),
Игорь Вдовин
(«
Белый список
»),
Павел Додонов
(«
Отпуск в октябре
»),
Мурат Кабардоков
(«Сказка»),
Михаил Местецкий
и
Кирилл Белоруссов
(«Год рождения»).
Голосование Экспертного совета премии продлится до 16 января. Номинантов в категориях документального, анимационного кино и сериалов объявят 18 декабря. Организаторами принято решение не проводить в этом году конкурс среди игровых короткометражек.
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