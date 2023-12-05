Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Павел Прилучный и Виктория Исакова возглавили приквел «13 Клинической»

По словам режиссера Ильи Ермолова, «"13 Клиническая. Начало" — это совершенно новая история, другая эпоха, герои, антураж и манера повествования — поэтому проект показался мне интересным, и я согласился над ним работать. Основная сложность в том, чтобы, опираясь на успех первого сезона, сделать вторую часть еще более интересной и совсем не похожей на предыдущую. Для этого нам предстоит погрузиться в советскую эпоху с ее героями, костюмами, декорациями и атмосферой, а главное — раскрыть секреты 13 Клинической и рассказать, как все начиналось».
По сюжету 13-й клинической больницы, какой мы ее знаем, еще не существует, а человечество только начинает входить в контакт со сверхъестественными явлениями. Чтобы оказаться впереди, в СССР начинают искать врачей, готовых выйти за рамки обычной медицины. Одним из таких врачей становится психоневролог Яна, переживающая семейную драму. Прибыв в больницу, чтобы спасти Брежнева после фатального контакта того с демоном, девушка неожиданно выясняет, что ее сын оказался в заложниках у Люцифера. Теперь ей предстоит не
только вызволить своего ребенка, став сосудом для демона, но также взять на себя роль главврача первой в мире мистической больницы. Так 13-я клиническая начинает свою работу. Яне и ее коллегам придется потратить немало сил на освоение новых методов лечения и изучение сущностей. А руководству страны — выяснить, возможно ли использовать N-явления для обороны от внешних угро.
«Изначально, когда я только придумал "13 Клиническую", родилась идея сделать и приквел. Именно поэтому в первом сезоне минимально рассказывается о том, как эта больница появилась. Вообще, по "библии" проекта, 13 Клиническая появилась еще в дореволюционное время, потом закрылась и вновь открылась в 70-е годы. Эта история возрождения и легла в основу сюжета нашего приквела. Персонажем, который дает толчок этой истории, является Леонид Брежнев — мне кажется смелым и интересным попробовать рассказать про взаимодействие демонов и "большого" руководства», — говорит сценарист Андрей Золотарев.
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