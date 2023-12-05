Вторую национальную премию имени Дзиги Вертова вручат 22 декабря

По словам президента Гильдии неигрового кино и телевидения Алексея Ханютина, «премия им. Дзиги Вертова была задумана Гильдией неигрового кино 20 лет назад, как премия, которая связывает современный кинопроцесс с отечественной киноклассикой. Вертов нужен нам как точка отсчета, как ориентир, как напоминание о том, что неигровое кино может быть местом эксперимента, поисков нового языка, местом творческой самореализации. Его фильмы, возможно, самый сильный аргумент в вечном споре о том является ли документальное кино полноценным искусством».
Премия имени Дзиги Вертова направлена на развитие документальных форм киноискусства и презентацию новых тенденций и имен в современном неигровом кино. Инициатором ее создания выступает Ассоциация «Гильдия неигрового кино и телевидения», объединяющая документалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска и других городов России. Премия является частью программы по поддержке и развитию неигрового кино, осуществляемого Гильдией. В прошлом году обладателем премии в номинации «Лучший документальный фильм года» стала картина Константина Селина «Живой», а приз «Лучший дебют» получил «Небесно-голубой» Анастасии Субботиной.
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