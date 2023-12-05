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Вторую национальную премию имени Дзиги Вертова вручат 22 декабря

5 декабря
2023 год

Новости кино >>
5 декабря 2023
В Москве 22 декабря состоится вручение Второй национальной премии за достижения в области неигрового кино имени Дзиги Вертова. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Также в рамках мероприятия, которое проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, будут подведены итоги года для российского неигрового кино. Об этом сообщает пресс-служба премии.

По словам президента Гильдии неигрового кино и телевидения Алексея Ханютина, «премия им. Дзиги Вертова была задумана Гильдией неигрового кино 20 лет назад, как премия, которая связывает современный кинопроцесс с отечественной киноклассикой. Вертов нужен нам как точка отсчета, как ориентир, как напоминание о том, что неигровое кино может быть местом эксперимента, поисков нового языка, местом творческой самореализации. Его фильмы, возможно, самый сильный аргумент в вечном споре о том является ли документальное кино полноценным искусством».

Вторую национальную премию имени Дзиги Вертова вручат 22 декабря
фото: пресс-служба премии

Специально к премии проект «Страна.DOC» готовит программу показов фестивальных хитов последних лет, которые пройдут в московском киноцентре «Октябрь» в середине декабря. В рамках серии спецпоказов можно будет увидеть более девяти фильмов, включая ленты «Отцы» Юрия Мокиенко, «Колбаса Митрофана Аксенова» Алексея Федорченко, «Опытным путем» Владимира Головнева, Никиты Аниськина, Павла Тихонова и Олеси Епишиной, «Охотник за метеоритами» Натальи Анисимовой, «Квартет» Никиты Сташкевича, «Последний теплоход» Ильи Желтякова, «Музыка звезд» Анастасии Зверьковой, «Дивный мир» Ивана Власова и «Ленечка» Ренаты Джало.

Премия имени Дзиги Вертова направлена на развитие документальных форм киноискусства и презентацию новых тенденций и имен в современном неигровом кино. Инициатором ее создания выступает Ассоциация «Гильдия неигрового кино и телевидения», объединяющая документалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска и других городов России. Премия является частью программы по поддержке и развитию неигрового кино, осуществляемого Гильдией. В прошлом году обладателем премии в номинации «Лучший документальный фильм года» стала картина Константина Селина «Живой», а приз «Лучший дебют» получил «Небесно-голубой» Анастасии Субботиной.
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