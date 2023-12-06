Владислава Самохина и Федор Федотов снимаются в биографическом фильме про Ирину Роднину

Продолжаются съемки спортивной драмы Константина Статского «Роднина» по мотивам автобиографической книги Ирины Родниной «Слеза чемпионки». Согласно пресс-службе компании «ВайТ Медиа», отвечающей за производство картины при поддержке Фонда Кино, зрителям расскажут историю невероятного жизненного пути великой советской фигуристки, которая оставалась непобежденной на протяжении всей своей спортивной карьеры.
фото: пресс-служба компании «ВайТ Медиа»
«Хочу выразить благодарность всей команде, невероятно мужественному творческому коллективу, который взялся за экранизацию моей книги. Проект непростой и очень ответственный. Этот фильм не столько обо мне, сколько о том времени, о поколении людей, которые работали, побеждали себя и обстоятельства ради главного – победы нашей страны. Сегодняшние спортсмены оказались в очень нелегкой ситуации, когда их отстраняют от дела их жизни – не допускают до соревнований. Пусть пример старшего поколения будет для них по-своему поучительным, придаст им сил и уверенности в себе», — говорит трехкратная Олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель Ирина Роднина.
По совету врачей родители Ирины отдают свою дочь на занятия фигурным катанием для того, чтобы она окрепла и набралась сил, но Ирина находит в спорте свою мечту и предназначение. Полностью поглощённая танцами на льду, благодаря своей невероятной целеустремленности и полной отдаче, Ирина попадает в школу фигуристов ЦСКА, где сполна раскрывается то, что отличает ее от других спортсменов – невероятная сила духа и жажда победы. Когда наступает время парных тренировок, перед Ириной встает новая задача: вместе с партнером они должны сделать невозможное, перевернуть представление о фигурном катании, используя в своих программах сложнейшие элементы, которые до них никто никогда не делал. Пройдя через массу притирок и сложностей – от неприязни при первой встрече к абсолютному доверию и даже романтической симпатии – пара начнет свой путь к первой золотой медали.
По словам режиссера Константина Статского, «этот фильм – не просто пересказ жизни Ирины Константиновны – величайшей спортсменки в парном фигурном катании. Это фильм про любовь: любовь мужчины и женщины, любовь к профессии, любовь к родине. Никто и никогда не показывал в кино фигурное катание в таком объеме. Это настоящий вызов для нашей творческой группы, который мы приняли, чтобы показать красоту и неповторимость этого вида спорта, граничащего с искусством. Несмотря на кажущуюся легкость в кадре, это – высокотехнологичная картина с присутствием компьютерной графики практически в каждой сцене, что, разумеется, будет незаметно для зрителя».
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