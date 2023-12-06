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«Медиатор» с Андреем Бурковским вернется к зрителям 4 января

6 декабря
2023 год

Новости кино >>
6 декабря 2023
Премьера третьего сезона психологического триллера «Медиатор» с Андреем Бурковским состоится 4 января в онлайн-кинотеатре START и на Кинопоиске. К своим ролям также вернутся Ирина Старшенбаум и Анна Каменкова. Впервые к актерам сериала присоединятся Софья Лебедева, Владислав Ценев, Наташа Швец, Виктория Клинкова, Павел Савинков и Кристина Корбут. Режиссером вновь выступил Артем Аксененко, уточняет пресс-служба START.



Исполнитель главной роли Андрей Буковский рассказывает, что для возвращения к роли нужно «идти по наитию»: «Персонаж обязательно вспомнится, потому что он уже есть в тебе. И он начинает также сильно влиять на тебя, как и до этого. В случае с "Медиатором" я снова начал все время, и на площадке, и в жизни, анализировать людей, смотреть на них сканирующим взглядом. Но в жизни я, конечно, не говорю такие слова людям, на которые способен Андрей Павлов, по крайней мере стараюсь. В жизни больше топлива дает хорошее отношение и добрые слова. Павлову очень сложно выразить свои истинные чувства, и он может не всегда верно их интерпретировать. В одну секунду он верит им, в другую — уже нет. Павлов — противоречивый персонаж, нельзя назвать его однозначно плохим или хорошим. Он может говорить и делать страшное, но при этом для благой цели. Поэтому в этом сезоне нас ждут перевертыши и очень классная линия Павлова с Мариной, героиней Иры Старшенбаум».

Героиня Старшенбаум примерит на себя роль коуча и эзотерического блогера. «Сейчас такие течения очень популярны: когда человек сталкивается с проблемами и не имеет опоры на себя, он прибегает к каким-то практикам или экспертам, иногда сомнительным, которые должны помочь решить финансовые или личные проблемы. И линия Марины в этом сезоне прописана как некоторая ирония в отношении таких течений. Она из тех коучей, у которых нет психологического образования, но они становятся наставниками, запускают марафоны и всех учат быть счастливыми», — рассказала актриса. Многое из нового образа своей героини Ирина придумывала сама: подбирала одежду и украшения, продумывала макияж.

«Медиатор» с Андреем Бурковским вернется к зрителям 4 января
фото: пресс-служба видеосервиса Start

В новом сезоне профессиональный переговорщик Андрей Павлов (Бурковский) — резкий человек, инструментарием которого всегда были психологические провокации, — переосмысливает свои убеждения, оказавшись жертвой социальной травли. И пока Павлов пытается договориться с самим собой, за помощью к медиатору обращается следователь Женя (Лебедева). В городе пропадают люди, зверски убиты уже несколько девушек. Следы ведут к Степному Волку (Ценев), возглавившему некую секту «бегунов».

Софья Лебедева сыграет в продолжении сериала одну из главных ролей — Женю, которая расследует загадочное самоубийство девушки и так знакомится с медиатором Павловым. По словам актрисы, когда она «читала сценарий, героиня сразу вызвала отклик в моей душе, я ей загорелась. Женя — сложный, многослойный и острый персонаж. Для этой роли я консультировалась с клиническим психологом, который помогал мне прочувствовать ее мироощущение. Сидела в коридоре, в темноте, пыталась поймать состояние Жени — внутреннюю перманентную поедающую "радиацию" и огромную психологическую травму».

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У героини Кристины Корбут по сюжету завязываются романтические отношения с персонажем Влада Ценева. Актриса говорит, что готовиться к роли ей помогает внимание к деталям и партнерам: «На площадке я много наблюдала за своими партнерами, подмечала мелочи. Когда выстраивала отношение моей героини Тани к герою Влада Ценева Волку, замечала, какой длины у него ресницы, то, как он поворачивает голову и поднимает на меня взгляд, быстроту его реакций. И так как Таня внутренне зависима от Волка, конечно же, поведение героини и отношение к происходящему строилось через призму Волка. Мне очень нравится постоянно быть в таком поиске, цепляться за детали, они наполняют существование героя».
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«Медиатор» с Андреем Бурковским вернется к зрителям 4 января фотографии
«Медиатор» с Андреем Бурковским вернется к зрителям 4 января фотографии
«Медиатор» с Андреем Бурковским вернется к зрителям 4 января фотографии
«Медиатор» с Андреем Бурковским вернется к зрителям 4 января фотографии
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