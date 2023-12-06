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Персонажи «Скорой помощи», «Балабола», «Тверской», «Бима» и «Лихача» соберутся вместе в новогодней комедии «Папаши»

6 декабря
2023 год

Новости кино >>
6 декабря 2023
В Санкт-Петербурге начались съемки четырехсерийной новогодней комедии НТВ «Папаши». Согласно пресс-службе телеканала, в мини-сериале Кулыгин из «Скорой помощи», Балабин из «Балабола», Соболев из «Тверской», Прошкин из «Бима» и Сотников из «Лихача» соберутся вместе благодаря письму 11-летнего Пашки из детского дома. Главные роли исполнят Гоша Куценко, Иван Колесников, Никита Панфилов, Константин Юшкевич и Максим Важов. Для Бориса Николаева, играющего Пашку, это первая работа в большом кино, а Ариана Парамонова, воплотившая его подружку Машу, уже не новичок в актерской профессии.

Персонажи «Скорой помощи», «Балабола», «Тверской», «Бима» и «Лихача» соберутся вместе в новогодней комедии «Папаши»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По словам режиссера Александра Жигалкина, «"Папаши" – это комедийная история, которая произошла в одном маленьком провинциальном городе под Новый год. Здесь встречаются главные герои больших сериалов НТВ, чтобы помочь мальчику Паше из детского дома. Этот проект зацепил меня прекрасной идеей, к тому же я очень люблю работать с детьми, а они тут не менее важные персонажи, чем взрослые герои. Я всегда рад встрече с талантливыми людьми, поэтому для меня это, прежде всего, возможность поработать с прекрасными артистами: Никитой Панфиловым, Гошей Куценко, Ваней Колесниковым, Костей Юшкевичем и Максимом Важовым. Актеры, присоединившиеся к основному касту, тоже замечательные, практически все из Санкт-Петербурга, потому что мы снимаем в Северной столице и ее окрестностях. Кстати, я первый раз снимаю в этой локации, поэтому для меня это новый опыт. Надеюсь, что результат будет так же интересен зрителю, как и съемочный процесс для нас».

История начинается с того, что в маленький городок Старолесск въезжают машина скорой помощи, автобус и легковушка: из первой появляется Кулыгин (Куценко), из автобуса – Саня Балабин (Юшкевич), а из легковушки выскакивает Бим, а за ним – Прошкин (Важов), коллега опера Макара Климова, попавшего в больницу с аппендицитом. Вслед за ними в городок приезжают Соболев (Колесников) и Сотников (Панфилов). Их появление здесь не случайно: каждый герой получил письмо от 11-летнего детдомовца Пашки (Николаев), в котором написано, что он – отец маленького мальчика. Доказательства написанного – фотографии предполагаемых папаш с мамой мальчика, лицо которой закрыто сердечком. Письмо смутило каждого из вероятных отцов: может и был 12 лет назад мимолетный роман с женщиной, которую он мог позабыть? Из-за болезни Климов приехать не смог, поэтому в городок вместе с Бимом приехал Прошкин, чтобы выяснить, точно ли Пашка – сын Макара.

Персонажи «Скорой помощи», «Балабола», «Тверской», «Бима» и «Лихача» соберутся вместе в новогодней комедии «Папаши»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Но причина отправки писем совсем иная. Пашка и его подружка Маша (Парамонова), которая поддерживает его во всех придумках и проказах, хотят спасти детский дом. Мальчик нашел в интернете полицейских-героев и вынудил каждого приехать в Старолесск, ведь он уверен – настоящие мужчины помогут ему победить злого человека, бизнесмена Филиппова (Владимир Постников), который, возомнив себя Рюриковичем, решил вернуть родовое поместье, в котором расположился детский дом Пашки. Он дал взятку комиссии, признавшей здание непригодным для эксплуатации, обязал расселить детский дом до Нового года и уволил директора Анну (Дана Абызова), которая боролась за детей и дом, а на ее место поставил своего человека – гренадера Коровину (Любовь Макеева). Новоиспеченным папашам предстоит не только разобраться, кто же настоящий отец маленького борца за справедливость, но и помочь ему спасти детский дом.

«Самое главное на площадке для меня, как для режиссера, это атмосфера: добрая, веселая и непринужденная, но в то же время по отношению к профессии и делу – рабочая, точная и сосредоточенная. В этом смысле я очень требователен к группе и рад, что у нас собрались настоящие мастера своего дела. Надеюсь, мы будем продолжать в том же духе, ведь все это помогает сделать проект успешным и интересным зрителю, даже несмотря на трудности производства», — говорит Александр Жигалкин.

Персонажи «Скорой помощи», «Балабола», «Тверской», «Бима» и «Лихача» соберутся вместе в новогодней комедии «Папаши»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Съемки сериала пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Оператором выступает Константин Рассолов, а художником-постановщиком — Андрей Розин.
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Персонажи «Скорой помощи», «Балабола», «Тверской», «Бима» и «Лихача» соберутся вместе в новогодней комедии «Папаши» фотографии
Персонажи «Скорой помощи», «Балабола», «Тверской», «Бима» и «Лихача» соберутся вместе в новогодней комедии «Папаши» фотографии
Персонажи «Скорой помощи», «Балабола», «Тверской», «Бима» и «Лихача» соберутся вместе в новогодней комедии «Папаши» фотографии
Персонажи «Скорой помощи», «Балабола», «Тверской», «Бима» и «Лихача» соберутся вместе в новогодней комедии «Папаши» фотографии
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