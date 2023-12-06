Персонажи «Скорой помощи», «Балабола», «Тверской», «Бима» и «Лихача» соберутся вместе в новогодней комедии «Папаши»

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Мистический хоррор выпустит в прокат 22 февраля кинопрокатная компания «Вольга»

Фрейя Аллан сталкивается с ведьмой в трейлере «Нечисти»

6 декабря

«Медиатор» с Андреем Бурковским вернется к зрителям 4 января

Премьера третьего сезона психологического триллера состоится в онлайн-кинотеатре START и на Кинопоиске