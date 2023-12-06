Фрейя Аллан сталкивается с ведьмой в трейлере «Нечисти»

Опубликован трейлер мистического хоррора «Нечисть» с Фрейей Аллан
в главной роли. Картину выпустит в прокат 22 февраля кинопрокатная компания «Вольга».
По сюжету в подвале старого дома обитает древняя ведьма-оборотень, лицо которой скрыто мешком. В ее силах дать возможность поговорить с ушедшими близкими, на две минуты приняв облик любого человека из мира мертвых. Но если нарушить правило двух минут, зло попробует утащить провинившегося на тот свет. Молодая девушка Айрис оказывается связана с нечистой силой, когда получает дом с ведьмой в наследство от отца. Теперь ей необходимо контролировать зловещую сущность и успеть понять, как уничтожить ее прежде, чем сама станет жертвой.
Компанию звезде «Ведьмака
» составили Джереми Ирвин
, Питер Муллан
, Нед Деннехи
, Сэффрон Берроуз
и Руби Баркер.
Режиссером картины выступил Альберто Корредор, удостоенный 30 наград международных кинофестивалей за короткометражную «Голову в мешке». Среди продюсеров — Рой Ли
, работавший над дилогией «Оно
», и Хеннинг Молфентер, причастный к созданию «Голодных игр
».
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