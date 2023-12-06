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Фрейя Аллан сталкивается с ведьмой в трейлере «Нечисти»

6 декабря
2023 год

Новости кино >>
6 декабря 2023
Опубликован трейлер мистического хоррора «Нечисть» с Фрейей Аллан в главной роли. Картину выпустит в прокат 22 февраля кинопрокатная компания «Вольга».



По сюжету в подвале старого дома обитает древняя ведьма-оборотень, лицо которой скрыто мешком. В ее силах дать возможность поговорить с ушедшими близкими, на две минуты приняв облик любого человека из мира мертвых. Но если нарушить правило двух минут, зло попробует утащить провинившегося на тот свет. Молодая девушка Айрис оказывается связана с нечистой силой, когда получает дом с ведьмой в наследство от отца. Теперь ей необходимо контролировать зловещую сущность и успеть понять, как уничтожить ее прежде, чем сама станет жертвой.

Фрейя Аллан сталкивается с ведьмой в трейлере «Нечисти»

Компанию звезде «Ведьмака» составили Джереми Ирвин, Питер Муллан, Нед Деннехи, Сэффрон Берроуз и Руби Баркер.

Режиссером картины выступил Альберто Корредор, удостоенный 30 наград международных кинофестивалей за короткометражную «Голову в мешке». Среди продюсеров — Рой Ли, работавший над дилогией «Оно», и Хеннинг Молфентер, причастный к созданию «Голодных игр».
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Фрейя Аллан сталкивается с ведьмой в трейлере «Нечисти» фотографии
Фрейя Аллан сталкивается с ведьмой в трейлере «Нечисти» фотографии
Фрейя Аллан сталкивается с ведьмой в трейлере «Нечисти» фотографии
Фрейя Аллан сталкивается с ведьмой в трейлере «Нечисти» фотографии
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