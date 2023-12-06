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«У Лукоморья дуб зеленый»: «Руслан и Людмила» послужит стартом для сказочной вселенной

6 декабря
2023 год

Новости кино >>
6 декабря 2023

Иви и кинокомпания «Лунапарк» приступили к работе над совместным сериалом «Лукоморье», в основу которого ляжет оригинальное прочтение пушкинской поэмы «Руслан и Людмила». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Проект приоткроет сказочную и былинную Русь с неожиданной стороны: на руинах некогда богатых городов бродят дикие звери, леса и болота поглощают заброшенные деревни, а последние оплоты цивилизации и мирной жизни находятся под постоянным давлением со стороны диких орд кочевников. Именно в таком таинственном и магическом мире развернутся действия сериала.

«У Лукоморья дуб зеленый»: «Руслан и Людмила» послужит стартом для сказочной вселенной
фото: web-skazki.ru

За производство «Лукоморья» отвечает кинокомпания «Лунапарк». Продюсерами выступят Дмитрий Нелидов и Александра Ремизова. Один из авторов и режиссер Рустам Мосафир соберет из фольклорных сюжетов Пушкина яркий адреналиновый аттракцион с мотивами готики, аниме и пост-модерна.

«Создать сериальную сказочную вселенную — это наша давняя мечта и большой вызов. И, кажется, сейчас киноиндустрия готова к этому. Мы начнем с "Руслана и Людмилы" А. С. Пушкина, чьи сказки с детства были частью нашего культурного кода. Красивейшая история любви станет стартом нашей совместной работы с онлайн-кинотеатром Иви, и, надеюсь, нам удастся порадовать его огромную аудиторию. Фэнтези для young adult зрителей представляется сейчас очень перспективным направлением», — говорит продюсер кинокомпании «Лунапарк» Дмитрий Нелидов.
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