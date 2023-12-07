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Ёж, замуж невтерпеж: таинственное существо и друзья детства в оригинальном аниме «Прикосновение»

7 декабря
2023 год

Новости кино >>
7 декабря 2023
Студия Cloverworks анонсировала аниме «Прикосновение» (Fureru.), которому не нужен первоисточник, чтобы привлечь внимание. Взгляните хотя бы на превью — или дебютный тизер:


Фильм посвящен трем друзьям детства из современного Токио, где все сложнее найти человеческие коммуникацию и привязанность. Изменить это безрадостное положение вещей должно загадочное существо, которое находит один из ребят.

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Ёж, замуж невтерпеж: таинственное существо и друзья детства в оригинальном аниме «Прикосновение»

Премьера намечена на осень 2024-го. Студия Cloverworks известна такими проектами, как «Хоримия», «Семья шпиона», «Рок-тихоня!» или «Эта фарфоровая кукла влюбилась».

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Ёж, замуж невтерпеж: таинственное существо и друзья детства в оригинальном аниме «Прикосновение» фотографии
Ёж, замуж невтерпеж: таинственное существо и друзья детства в оригинальном аниме «Прикосновение» фотографии
Ёж, замуж невтерпеж: таинственное существо и друзья детства в оригинальном аниме «Прикосновение» фотографии
Ёж, замуж невтерпеж: таинственное существо и друзья детства в оригинальном аниме «Прикосновение» фотографии
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