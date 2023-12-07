Ёж, замуж невтерпеж: таинственное существо и друзья детства в оригинальном аниме «Прикосновение»

Студия Cloverworks
анонсировала аниме «Прикосновение
» (Fureru.), которому не нужен первоисточник, чтобы привлечь внимание. Взгляните хотя бы на превью — или дебютный тизер:
Фильм посвящен трем друзьям детства из современного Токио, где все сложнее найти человеческие коммуникацию и привязанность. Изменить это безрадостное положение вещей должно загадочное существо, которое находит один из ребят.
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«Мед и клевер» — классика романтики
Подробностей пока мало, но команда создателей впечатляет — вместе вновь поработают создатели «Невиданного цветка
»: режиссер Тацуюки Нагаи
(«Торадора!
», «Мед и клевер
»), сценаристка Мари Окада
(«Укрась прощальное утро цветами обещания
», «Фабрика иллюзий Алисы и Луизы
») и дизайнер персонажей Масаёси Танака
(«Твое имя
», «Судзумэ
», «Милый во Франксе
»).
Премьера намечена на осень 2024-го. Студия Cloverworks
известна такими проектами, как «Хоримия
», «Семья шпиона
», «Рок-тихоня!
» или «Эта фарфоровая кукла влюбилась
».
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