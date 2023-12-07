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Национальная премия веб-контента наградит проекты, созданные с использованием искусственного интеллекта

7 декабря
2023 год

Новости кино >>
7 декабря 2023
Национальная премия веб-контента наградит проекты, созданные с использованием искусственного интеллекта. На церемонии вручения призов, которая пройдет в марте 2024 года, объявят победителей в новом блоке номинаций «Искусственный Интеллект и Искусство», уточняет пресс-служба премии.

Национальная премия веб-контента наградит проекты, созданные с использованием искусственного интеллекта
фото: пресс-служба премии

Премия в области веб-контента стала первой наградой, которая начала отмечать знаковые проекты и самых ярких персон российского интернета. В 2024 году, помимо традиционных блоков PROконтент, где награждают лучшие российские онлайн-проекты и интернет-сериалы, и PROдвижение, в котором отмечают лучшие промо-кампании, впервые будут вручены награды проектам, в создании которых был использован Искусственный Интеллект. За приз «Гагарин» в номинации «Создание аудиовизуального контента с участием ИИ» будут бороться художественные, документальные и анимационные проекты (фильмы и сериалы). Также определят победителей в категориях «Образовательно-познавательный контент», «Цифровое арт-видео/инсталляции», «Музыкальное видео» и других.

Оценивать проекты по традиции будет профессиональное жюри, состоящее из представителей индустрии. Они выберут лучших путем голосования. Прием работ для участия откроется 15 января на сайте премии.
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