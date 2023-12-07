Национальная премия веб-контента наградит проекты, созданные с использованием искусственного интеллекта

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Милый фильм от создателей «Семьи шпиона» и «Хоримии»

Ёж, замуж невтерпеж: таинственное существо и друзья детства в оригинальном аниме «Прикосновение»

6 декабря

«У Лукоморья дуб зеленый»: «Руслан и Людмила» послужит стартом для сказочной вселенной

Онлайн-кинотеатр Иви и кинокомпания «Лунапарк» приступили к работе над совместным фэнтези-сериалом