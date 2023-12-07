Фильмы «Нина», «Батя» и «Чайка» покажут на инклюзивном кинофестивале «Глубина резкости»

Стартовал первый инклюзивный кинофестиваль для людей с нарушением зрения и слуха «Глубина резкости». С 7 по 14 декабря на платформе RUTUBE будут демонстрироваться 10 российских картин, адаптированных для целевой аудитории посредством технологий тифлокомментирования, а именно закадровым описанием видеоряда и специальным субтитрированием, уточняет пресс-служба смотра.
«Для меня важно создать комплексный проект, в рамках которого состоится не только кинофестиваль, но и другие культурные события в онлайн и офлайн-форматах, связанные с самыми разными сферами искусства, доступными для людей с ограничениями по зрению и слуху. В этом году фестиваль стартует с яркой и интересной программой, став началом большой и системной работы. Я рад предоставленной возможности воплотить в жизнь задуманное, чтобы создавать комфортную среду для полноценной жизни для тех, кто в ней остро нуждается», — говорит продюсер кинофестиваля, генеральный директор кинокомпании LIGHT STUDIO Станислав Шаповалов.
Каждый фильм будет доступен для просмотра в течение суток – с 00.00 до 23.59 часов. Сайт кинофестиваля также адаптирован для слабовидящих слабослышащих людей.
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