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Фильмы «Нина», «Батя» и «Чайка» покажут на инклюзивном кинофестивале «Глубина резкости»

7 декабря
2023 год

Новости кино >>
7 декабря 2023

Стартовал первый инклюзивный кинофестиваль для людей с нарушением зрения и слуха «Глубина резкости». С 7 по 14 декабря на платформе RUTUBE будут демонстрироваться 10 российских картин, адаптированных для целевой аудитории посредством технологий тифлокомментирования, а именно закадровым описанием видеоряда и специальным субтитрированием, уточняет пресс-служба смотра.

Фильмы «Нина», «Батя» и «Чайка» покажут на инклюзивном кинофестивале «Глубина резкости»
фото: rezkost.tv

В программе фестиваля — драма «На солнце вдоль рядов кукурузы» Сарика Андреасяна, комедия «Батя» Дмитрия Ефимовича, семейная картина «Дед Мороз. Битва Магов» Александра Войтинского, короткометражные ленты «Дом, в котором мы жили» Андрея Кречетова, «Теория двойных планет» Савелия Осадчего, «Конец света, моя любовь» Алины Сорокиной, «Половинки» Байбулата Батуллина, документальный проект «Истории про дизайн. Триколор» Дмитрия Туприна, а также полнометражные работы «Чайка» Полины Лазаревой и «Нина» Оксаны Бычковой.

«Для меня важно создать комплексный проект, в рамках которого состоится не только кинофестиваль, но и другие культурные события в онлайн и офлайн-форматах, связанные с самыми разными сферами искусства, доступными для людей с ограничениями по зрению и слуху. В этом году фестиваль стартует с яркой и интересной программой, став началом большой и системной работы. Я рад предоставленной возможности воплотить в жизнь задуманное, чтобы создавать комфортную среду для полноценной жизни для тех, кто в ней остро нуждается», — говорит продюсер кинофестиваля, генеральный директор кинокомпании LIGHT STUDIO Станислав Шаповалов.

Каждый фильм будет доступен для просмотра в течение суток – с 00.00 до 23.59 часов. Сайт кинофестиваля также адаптирован для слабовидящих слабослышащих людей.
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   7.12.2023 - 14:16
Уделили внимание и людям с проблемами, удивлена, если честно. Казалось про них совсем забыли. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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