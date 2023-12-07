Стало известно, кто сыграет турецкого афериста в ромкоме «Блеск» с Александрой Бортич

Имя и образ главного героя долго держали в тайне. Иви уточняет, что выбора на Кафарова пал неслучайно — детство исполнителя похоже на детство его персонажа, что позволило Джорджу максимально точно понять характер и мотивацию действий своего героя. Актер отлично знаком с особенностями восточного менталитета и традиций, а еще свободно говорит по-турецки.
«В этой роли пересекаются моменты моего прошлого и прошлого Серкана. В остальном мы абсолютно разные, мой персонаж является абсолютным антиподом меня. Это касается всего. И жизни, и мышления. В отличие от Серкана, я привык действовать по принципам, я всегда в ответе за то, что делаю», — делится Джордж Кафаров.
По сюжету сериала Аня (Бортич) трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату и доступ в высшее общество города. Там она и знакомится с представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Петербург на поиски русской жены. У Ани тоже не все просто с корнями — ее отец-аферист (Кяро) сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги. Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана, но очень быстро выясняет, что украшение — фальшивка, как и титул султана. Серкан — аферист, которому, Аня вынуждена признать, не откажешь в незаурядном обаянии. Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю, чтобы и дальше «разводить» петербургских и не только богатеев уже на пару с энергичной девушкой и ее освобожденным папашей.
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