Анна Ковальчук приступила к новым «Тайнам следствия»

что почитать?

Лайфстайл Тост за сценаристов: Милош Бикович, Ольга Сутулова и Максим Матвеев Вручение премии «Диалоги в кино»

Новости кино Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Павел Прилучный и Виктория Исакова возглавили приквел «13 Клинической» Онлайн-кинотеатр Иви и продюсерская компания Team Films приступили к съемкам предыстории популярного сериала

Спутник телезрителя «Дорогой Джон»: Любовь до востребования В ночь с 7 на 8 декабря, 01:40, viju TV1000

Новости театра Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей На этом посту он сменил Александра Калягина, который руководил СТД 27 лет

Спутник телезрителя «Селфи»: Зови меня своим именем В ночь с 4 на 5 декабря, 01:20, СТС

Новости кино Степан Девонин, Мария Андреева и Антон Васильев окажутся в новогодней истории Александра Цыпкина Премьера праздничного фильма «Не скажу» состоится на СТС