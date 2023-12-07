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Анна Ковальчук приступила к новым «Тайнам следствия»

7 декабря
2023 год

Новости кино >>
7 декабря 2023

Первые серии 23-го сезона популярного сериала «Тайны следствия» вышли на медиаплатформе «Смотрим». Главную роль вновь сыграла народная артистка России Анна Ковальчук, уточняет пресс-служба сервиса.

Анна Ковальчук приступила к новым «Тайнам следствия»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету вскоре после очередного расставания с Луганским в жизни Марии Сергеевны появляется новый поклонник, но Швецова не воспринимает его всерьез, стараясь разобраться в себе и своих чувствах. Тем временем отношения между Платоновым и психологом Верой Черняевой продолжают набирать обороты, а новый криминалист Аркадий Башмаков с первого взгляда влюбляется в Людмилу Колонкову. Но страсти кипят не только на личном фронте: вместе с командой оперов под бессменным руководством Кораблева Мария Сергеевна каждый день сталкивается с изощренными преступниками и распутывает сложнейшие дела, которые для всех прочих, как всегда, являются тайной следствия.

«Как режиссер могу сказать, что гораздо проще снимать новый проект с нуля, нежели продолжать сериал такого масштаба, как "Тайны следствия". Тут нужно уделять внимание огромному количеству деталей и моментов. У нас есть детективная линия, которая должна быть интересной и захватывающей. Есть линия лирическая: с кем будет Мария Сергеевна, что будет с Кораблевым и его молодой супругой, какие изменения в личной жизни ждут других героев. Плюс линия Петербурга: не секрет, что зрители хотят видеть в этом сериале город на Неве», — говорит постановщик сериала Максим Демченко.

По его словам, локации в проекте стараются не повторять, даже Швецову хотят «заставить» переехать в другую квартиру. Из интересных объектов этого сезона – огромная свалка, где работают бульдозеры, с пейзажами как из фильмов-катастроф. Также впервые сериал снимали на атмосферной питерской крыше. В проекте, помимо Анны Ковальчук, задействованы такие актеры, как Ольга Павловец, Игорь Николаев, Александр Новиков, Сергей Перегудов, Андрей Шарков, Александр Кононец, Екатерина Копанова и другие.
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Анна Ковальчук приступила к новым «Тайнам следствия» фотографии
Анна Ковальчук приступила к новым «Тайнам следствия» фотографии
Анна Ковальчук приступила к новым «Тайнам следствия» фотографии
Анна Ковальчук приступила к новым «Тайнам следствия» фотографии
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