«Панические атаки» Ивана И.Твердовского удостоены гран-при фестиваля «Зимний»

Фильм Ивана И.Твердовского «Панические атаки» стал лучшим на втором открытом фестивале авторского кино «Зимний», а исполнивший в нем главную мужскую роль Сергей Двойников завоевал актерскую награду жюри. Церемония закрытия фестиваля прошла сегодня в московском кинотеатре «Художественный».
Картина Твердовского рассказывает про девушку Вику (Лена Тронина), которая страдает паническими атаками и нервными проявлениями в родном городке на севере России. Эти психологические симптомы многие связывают с экологией, хотя ее мама (Светлана Камынина) уверена, что это все из-за древнего проклятья и уезжает из города нельзя. Но Вика верит, что в лежащей через границу Норвегии ее сестра (Дарья Савельева) все-таки ждет ее. И эмиграция избавит Вику от ее панических атак.
фото: "Панические атаки"/пресс-служба фестиваля "Зимний"
Приз за лучшее визуальное решение получил оператор дебютной картины Ильи Михеева «110» Алексей Зайков, исполнительница главной роли в этой картине Полина Цыганова отмечена наградой за лучшую женскую актерскую работу. Спецприз жюри «за рассуждение на сложную тему» достался Элле Манжеевой за картину «Белой дороги!»
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