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«Панические атаки» Ивана И.Твердовского удостоены гран-при фестиваля «Зимний»

7 декабря
2023 год

Новости кино >>
7 декабря 2023

Фильм Ивана И.Твердовского «Панические атаки» стал лучшим на втором открытом фестивале авторского кино «Зимний», а исполнивший в нем главную мужскую роль Сергей Двойников завоевал актерскую награду жюри. Церемония закрытия фестиваля прошла сегодня в московском кинотеатре «Художественный».

Картина Твердовского рассказывает про девушку Вику (Лена Тронина), которая страдает паническими атаками и нервными проявлениями в родном городке на севере России. Эти психологические симптомы многие связывают с экологией, хотя ее мама (Светлана Камынина) уверена, что это все из-за древнего проклятья и уезжает из города нельзя. Но Вика верит, что в лежащей через границу Норвегии ее сестра (Дарья Савельева) все-таки ждет ее. И эмиграция избавит Вику от ее панических атак.

«Панические атаки» Ивана И.Твердовского удостоены гран-при фестиваля «Зимний»
фото: "Панические атаки"/пресс-служба фестиваля "Зимний"

Лучшим режиссером стал Николай Корякин, снявший семейную ленту «Тимир». Награду за лучший сценарий получила драматург Татьяна Загдай, которая свой театральный текст переработала для фильма Александры Лупашко «Танцуй, Селедка!» с Александрой Бортич в роли дочери, везущей говорящий труп отца в исполнении Павла Майкова.

Приз за лучшее визуальное решение получил оператор дебютной картины Ильи Михеева «110» Алексей Зайков, исполнительница главной роли в этой картине Полина Цыганова отмечена наградой за лучшую женскую актерскую работу. Спецприз жюри «за рассуждение на сложную тему» достался Элле Манжеевой за картину «Белой дороги!»
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фильмы
110Белой дороги!Панические атакиТанцуй, Селёдка!Тимир

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«Панические атаки» Ивана И.Твердовского удостоены гран-при фестиваля «Зимний» фотографии
«Панические атаки» Ивана И.Твердовского удостоены гран-при фестиваля «Зимний» фотографии
«Панические атаки» Ивана И.Твердовского удостоены гран-при фестиваля «Зимний» фотографии
«Панические атаки» Ивана И.Твердовского удостоены гран-при фестиваля «Зимний» фотографии
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