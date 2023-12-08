Более 2000 мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» появились в бесплатном доступе

Золотую коллекцию и новые хиты «Союз»мультфильма» теперь можно смотреть бесплатно в онлайн-кинотеатре Okko. В свободном доступе появились более 2000 короткометражных мультфильмов и эпизодов мультсериалов, в числе которых «Простоквашино», «Крутиксы», «Монсики», «Ну, погоди! Каникулы» и многие другие мультфильмы, уточняют в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Вместе с онлайн-кинотеатром Okko мы решили сделать новогодний подарок нашей аудитории. Зрители всех возрастов знают, любят и доверяют мультгероям “Союзмультфильма”, и эта замечательная традиция не меняется с течением лет: из года в год ленты киностудии занимают высокие позиции в ТОПах и рейтингах. И вот теперь добрые, качественные российские мультфильмы можно смотреть и без подписки», — отметила председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
В свою очередь директор по контенту онлайн-кинотеатра Okko Эльвира Дмитриевская подчеркнула, что анимация «Союзмультфильма» традиционно пользуется высоким спросом у аудитории детского профиля Okko.
«Мы уверены, что бесплатный доступ станет отличным поводом объединить у экрана сразу несколько поколений зрителей, особенно в преддверии новогодних каникул. Каждый сможет выбрать себе фильм по вкусу: “Веселая карусель”, “Бременские музыканты” и “Вовка в тридевятом царстве” или же современные “Лудлвилль”, “Оранжевая корова” и “Приключения Пети и Волка”», —подчеркнула Дмитриевская. Она также напомнила, что онлайн-кинотеатр Okko является сопродюсером нескольких популярных анимационных проектов «Союзмультфильма» — «Умка», «Лудлвилль», «Ну, погоди! Каникулы» и других.
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