Мария Миронова и Сабина Ахмедова попадут на прием к психологу Даниилу Воробьеву 12 декабря

что почитать?

В ночь с 8 на 9 декабря, 00:25, Культура

Фильмы «Снегирь», «Чувства Анны» и «Бери да помни» номинированы на премию «Белый слон»

Персонажи «Скорой помощи», «Балабола», «Тверской», «Бима» и «Лихача» соберутся вместе в новогодней комедии «Папаши»

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Авось, небось да как-нибудь: дебютные фильмы, получившие и не получившие финансирование Министерства культуры в 2023 году

Грузинская автобиография, новый взгляд на Ромео и Джульетту и семейные драмы