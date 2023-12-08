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Мария Миронова и Сабина Ахмедова попадут на прием к психологу Даниилу Воробьеву 12 декабря

8 декабря
2023 год

Новости кино >>
8 декабря 2023
Остросюжетный психологический триллер «Осьминог» с Даниилом Воробьевым, сыгравшим в фильме сразу 8 абсолютно разных ролей, выходит в цифровой прокат 12 декабря. Он будет доступен для просмотра сразу на четырех онлайн-платформах — KION, Okko, PREMIER и др. Об этом сообщает пресс-служба картины. В фильме также снялись Мария Миронова, Сабина Ахмедова, Анфиса Черных и Наталья Рудова.

Мария Миронова и Сабина Ахмедова попадут на прием к психологу Даниилу Воробьеву 12 декабря
фото: пресс-служба фильма «Осьминог»

По сюжету один из лучших семейных психологов страны неожиданно решает провести бесплатный экспериментальный курс с использованием метода психодрамы. Доктор собирает в своем доме четырех женщин, каждая из которых приезжает со своей сложной жизненной ситуацией. В процессе работы становится понятно, что больше всех в помощи нуждается сам Доктор. Одним из референсов к «Осьминогу» был триллер М. Найта Шьямалана «Сплит». Даниил Воробьев, как и Джеймс Макэвой, исполнил в фильме не одну роль, а сыграл нескольких непохожих друг на друга персонажей – не только главного героя, но и всех мужчин и мужей своих клиенток, о которых они ему рассказывают (в совокупности 8 ролей).

«Осьминог» — полнометражный дебют режиссера Алексея Степанова, короткометражный проект которого был отобран в программу ММКФ «Перспективы». «Осьминог» участвовал в программе XXXI фестиваля российского кино «Выборг» и получил восторженные зрительские отзывы. Кроме того, на XXI Международном фестивале дебютов «Дух огня» проект победил в программе Work in progress и был награжден как «Перспективный зрительский фильм».

«Мы вели активные переговоры с несколькими платформами, и я очень рад, что в итоге удалось договориться сразу с четырьмя. “Осьминог” выходит прямо перед Новым годом, ещё и 12 числа — для меня эта цифра имеет магическое значение. У меня, у моей жены и у старшей дочери дни рождения 12-го, и когда-то давно я стал “Мастером спорта” именно 12 декабря. Поэтому было принято решение, что наша компания SoFilm выпустит первую картину именно в эту дату. Мы также работаем над международным цифровым прокатом “Осьминога”, возможно, и там скоро будут отличные новости», — рассказал режиссер фильма Алексей Степанов.

Дистрибьютором проекта является компания Arna Media. Информационным партнером фильма выступает выступает Кино-Театр.Ру.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   8.12.2023 - 11:36
Давно жду этот фильм на платформах Воробьев очень сильно прокачался как актер и в известности читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Сабина АхмедоваДаниил ВоробьёвДжеймс МакЭвойМария Миронова (II)Наталья РудоваАлексей Степанов (VI)Анфиса ЧерныхЭм Найт Шьямалан
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ОсьминогСплит

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