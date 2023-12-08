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Александр Горбатов сыграет Петра I в новом фильме Андрея Кравчука

8 декабря
2023 год

Новости кино >>
8 декабря 2023
Режиссер Андрей Кравчук снимет картину «Рождение империи» о Петре I, роль которого сыграет Александр Горбатов. Соответствующий проект, который продюсирует «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова» представлен на питчинге Фонда кино.

Александр Горбатов сыграет Петра I в новом фильме Андрея Кравчука

Действие фильма будет происходить во временной отрезок после поражения в Битве на Нарве и до победы в Полтавской битве. Помимо Петра I в фильме также будут Меньшиков, Шереметьев, Ромодановский и министр иностранных дел Головин. Кроме того, по словам продюсера Леонида Верещагина, в картине будут показаны и обычные люди, которые прошли этот путь вместе с Петром I.

Меньшикова сыграет Милош Бикович, Ромодановского – Виталий Хаев, Шереметьева – Алексей Гуськов. Женские роли исполнят Юлия Пересильд (Анна Монс) и Ксения Утехина (будущая Екатерина).

Картина уже полностью разработана, съемки должны начаться весной. Продюсер Леонид Верещагин обещает, что Полтавская битва будет показана столь же захватывающе и почти в режиме реального времени, как финальный баскетбольный матч в фильме «Движение вверх».
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Александр Горбатов сыграет Петра I в новом фильме Андрея Кравчука фотографии
Александр Горбатов сыграет Петра I в новом фильме Андрея Кравчука фотографии
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