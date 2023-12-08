Александр Горбатов сыграет Петра I в новом фильме Андрея Кравчука

Режиссер Андрей Кравчук
снимет картину «Рождение империи
» о Петре I, роль которого сыграет Александр Горбатов
. Соответствующий проект, который продюсирует «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова
» представлен на питчинге Фонда кино.
Действие фильма будет происходить во временной отрезок после поражения в Битве на Нарве и до победы в Полтавской битве. Помимо Петра I в фильме также будут Меньшиков, Шереметьев, Ромодановский и министр иностранных дел Головин. Кроме того, по словам продюсера Леонида Верещагина
, в картине будут показаны и обычные люди, которые прошли этот путь вместе с Петром I.
Меньшикова сыграет Милош Бикович
, Ромодановского – Виталий Хаев
, Шереметьева – Алексей Гуськов
. Женские роли исполнят Юлия Пересильд
(Анна Монс) и Ксения Утехина
(будущая Екатерина).
Картина уже полностью разработана, съемки должны начаться весной. Продюсер Леонид Верещагин обещает, что Полтавская битва будет показана столь же захватывающе и почти в режиме реального времени, как финальный баскетбольный матч в фильме «Движение вверх
».
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