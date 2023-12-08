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Телепремьера молодежной драмы «Плакса» Сергея Жукова состоится 18 декабря

8 декабря
2023 год

Новости кино >>
8 декабря 2023
На СТС 18 декабря состоится телепремьера сериала «Плакса» шоураннера Сергея Жукова. Музыкальное драмеди рассказывает про школьницу, которая столкнулась с жестокой травлей. Проект режиссера Андрея Силкина уже собрал 16 миллионов просмотров на Wink, уточняет пресс-служба телеканала.

Телепремьера молодежной драмы «Плакса» Сергея Жукова состоится 18 декабря
фото: пресс-служба телеканала СТС

По сюжету Маша (Ника Жукова) вместе с семьей (Роман Маякин, Агата Муцениеце, Адам Кумаев) переезжает к бабушке (Ирина Розанова) в Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке ей непросто смириться с местными порядками и бытом провинциальной школы, на проблемы которой закрывают глаза ее педагоги. Одноклассники во главе с бунтаркой Крис (Диана Енакаева) не в восторге от новенькой и делают ее жизнь невыносимой. Травля ужесточается, когда Маша влюбляется в парня Крис и собирает свой бэнд «Плакса» (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Софья Николаева). И теперь именно музыка помогает девочке не сдаться.

«До написания сценария поставил себе задачу пересмотреть все знаковые фильмы про школьный буллинг. Было много хороших лент, но я остановился на культовой картине "Чучело". И тогда я понял: страх не в том, что тебя бьют. Да, физическое насилие ужасно, но молчаливый буллинг, при котором становишься изгоем, куда хуже», — делится Сергей Жуков.

В поддержку зрителей, столкнувшихся с буллингом, СТС совместно с НМГ и Wink запустили социальный проект #ЯНЕПЛАКСА, где можно найти всю необходимую информацию для защиты себя и близких от травли.

Ради первой главной роли Ника Жукова восемь месяцев занималась вокалом и училась играть на гитаре. Для Вани Дмитриенко работа в «Плаксе» тоже стала первым большим киноопытом, причем он не только сыграл влюбленного в Машу Никиту, но и подарил сериалу свои песни, которые вошли в альбом «Плакса», названный в честь экранной группы. Большая часть треков написана Сергеем Жуковым, а премьера главной музыкальной темы драмеди — «Девочка-плакса» — состоялась на концерте группы «Руки Вверх!».
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фильмы
ПлаксаЧучело

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Телепремьера молодежной драмы «Плакса» Сергея Жукова состоится 18 декабря фотографии
Телепремьера молодежной драмы «Плакса» Сергея Жукова состоится 18 декабря фотографии
Телепремьера молодежной драмы «Плакса» Сергея Жукова состоится 18 декабря фотографии
Телепремьера молодежной драмы «Плакса» Сергея Жукова состоится 18 декабря фотографии
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