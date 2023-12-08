Телепремьера молодежной драмы «Плакса» Сергея Жукова состоится 18 декабря

На СТС 18 декабря состоится телепремьера сериала «Плакса» шоураннера Сергея Жукова. Музыкальное драмеди рассказывает про школьницу, которая столкнулась с жестокой травлей. Проект режиссера Андрея Силкина уже собрал 16 миллионов просмотров на Wink, уточняет пресс-служба телеканала.
«До написания сценария поставил себе задачу пересмотреть все знаковые фильмы про школьный буллинг. Было много хороших лент, но я остановился на культовой картине "Чучело". И тогда я понял: страх не в том, что тебя бьют. Да, физическое насилие ужасно, но молчаливый буллинг, при котором становишься изгоем, куда хуже», — делится Сергей Жуков.
В поддержку зрителей, столкнувшихся с буллингом, СТС совместно с НМГ и Wink запустили социальный проект #ЯНЕПЛАКСА, где можно найти всю необходимую информацию для защиты себя и близких от травли.
Ради первой главной роли Ника Жукова восемь месяцев занималась вокалом и училась играть на гитаре. Для Вани Дмитриенко работа в «Плаксе» тоже стала первым большим киноопытом, причем он не только сыграл влюбленного в Машу Никиту, но и подарил сериалу свои песни, которые вошли в альбом «Плакса», названный в честь экранной группы. Большая часть треков написана Сергеем Жуковым, а премьера главной музыкальной темы драмеди — «Девочка-плакса» — состоялась на концерте группы «Руки Вверх!».
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