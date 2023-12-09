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ТВ-3 покажет мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот»

9 декабря
2023 год

Новости кино >>
9 декабря 2023
ТВ-3 этой зимой покажет все пять сезонов анимационного сериала «Леди Баг и Супер-Кот», который уже много лет покоряет онлайн и телезрителей более чем в 150 странах мира. Минувшим летом шоу обрело полнометражное продолжение «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», признанное одним из самых дорогих в истории французского кино, уточняет пресс-служба телеканала.

ТВ-3 покажет мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3


В центре этой истории – застенчивая школьница Маринетт Дюпен-Чен из семьи парижского пекаря, которая по воле случая обретает амулет Леди Баг и с ним не только супервозможности – но и суперответственность. В паре с оказавшимся в похожей ситуации одноклассником Адрианом-Супер-Котом они спасают парижан и друг друга от монстров и катаклизмов, которые насылает на город и его жителей загадочный и трагический злодей Бражник. Боль семейных конфликтов, острота первых чувств, истории потери контроля и преодоления себя – в каждой серии зрители узнают что-то новое о Леди Баг и Супер-Коте и вместе с ними учатся разбираться с неудобной жизненной ситуацией или с конфликтом с близкими. И на этом пути их ждет масса великих открытий.

По словам генерального продюсера ТВ-3 Константина Обухова, «тема супергероев всегда актуальна для зрителей ТВ-3. В нашем эфире можно увидеть масштабные фантастические блокбастеры об удивительных существах со сверхспособностями, многосерийные фильмы о людях, наделенных каким-либо уникальным даром, и документальные истории про обычных, на первый взгляд, жителей нашей страны, которые смогли стать супергероями для тех, кого они спасли. Чтобы еще больше расширить нашу "палитру супергероев" и привлечь дополнительную аудиторию, мы решили обратиться к "Леди Баг", потому что это настоящий международный хит с армией поклонников и действительно очень качественный анимационный сериал мирового уровня про вселенную обаятельных супергероев. И вместе с ним можно отлично провести время в выходной день всей семьей».

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ТВ-3 покажет мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» фотографии
ТВ-3 покажет мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» фотографии
ТВ-3 покажет мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» фотографии
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