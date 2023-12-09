Выходной Злодея и премьера Миядзаки: главные новости аниме за неделю

«Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки
вышел в российский прокат (читайте рецензию
!), а еще вот-вот дорвется до кинотеатров Северной Америки. Правда, уже на спецпоказах новой работе мастера удалось собрать $2,39 миллиона — суммарно в мировом бокс-офисе у него чуть больше $84 миллионов (56 из них добыто на родине, это 74 результат в истории национального проката и 27-й в топе аниме). Манга «Провожающая в последний путь Фрирен»
достигла суммарного изданного тиража в 17 миллионов копий — вот что успешное аниме делает. И видео недели: Йор Форджер
сражается с Чунь-Ли— это ролик предстоящей коллаборации аниме «Cемья шпиона: Код “Белый”»
и игры Street Fighter 6
. Смотрим и ждем:
«Евангелион»
ждет необычная премьера: вот-вот на английском выйдет
аудиокнига по ранобэ «Евангелион Анима» (первый том, кстати, выпускали на русском). Читает Тиффани Грант
, говорящая за Аску Лэнгли в англоязычном дубляже. Манга «Черный клевер»
возвращается: новая глава выйдет 25 декабря в издательстве Jump GIGA, куда серия перешла из ведения Weekly Shonen Jump. И новости театра: анонсированы вторые части спектаклей по «Адскому раю»
(это финал, есть трейлер
), «Мононокэ»
и «Охотнику х Охотнику»
(трейлер
).
Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о комическом детективе «Бредовый ежемесячный журнал» и оригинальной мелодраме «Прикосновение»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.
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Рецензия на нового Миядзаки
«Король огненной охоты»
вернется 14 января! Cтудия Signal.MD
(«Красный Марс
», «Слова пузырятся подобно газировке
») поделилась трейлером второго сезона.
Это экранизация цикла романов Риэко Хинаты
, где описывается мир, сформированный «последней войной». Использование нового оружия привело к тому, что люди стали легко воспламеняться, а потому цивилизация значительно деградировала. По сути, местный постапокалипсис — это новая древность с мифологическим сознанием и некоторыми высокими технологиями, вроде бронированных поездов, соединяющих разрозненные города и деревни. Роль топлива теперь исполняет желтая жидкость, которую представители новой профессии — Пожинатели огня — добывают из фантастических животных, а новый исторический виток сулит возвращение «кометы» — челнока, который запустили в космос незадолго до войны.
Во втором сезоне мы вновь встретим девочку Токо
, которая решила стать Пожинательницей. В ходе странствий по преобразившемуся миру она узнает о группе людей (и божеств), которые хотят изменить существующий миропорядок. Да и «комета» вот-вот приземлится. За создание сериала отвечают опытный режиссер Дзюндзи Нисимура
(«Несносные пришельцы
», «Люпен III: Женщина по имени Фудзико Минэ
») и гуру Мамору Осии
(«Призрак в доспехах
», «Я люблю тебя
»), помогавший с написанием сценария.
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Рассказываем, чем необычен сериал «Король огненной охоты»
Прямо в лунку: Netflix
анонсировал спокон
-сериал «Восходящий удар
» по манге о гольфе Накабы Судзуки
, автора «Семи смертных грехов
». Третьеклассник Гавейн, живущий в сельской местности, неожиданно — благодаря таинственной незнакомке — открывает для себя искусство гольфа. С позволения дедушки, он отправляется в Токио, чтобы узнать об игре всё. Есть трейлер.
Это экранизация первой манги Судзуки, которая стала серийной и выходила с 1998-го по 2002-й. Режиссером стал Хитоси Намба
(«Золотое божество
», «Первый шаг
»), за сценарий отвечает Митихиро Цутия
(«Перекрестная игра
», «Стальной алхимик: Братство
»), за музыку — Масару Ёкояма
(«Корзинка фруктов
», «Магия и мускулы
»), а за дизайн персонажей — Киётака Осияма
(«Человек-бензопила
», «Человек-дьявол: Плакса
»). Голос Гавейну подарит Мисаки Куно
(Куруми
из «Ликорис Рекойл
» и Фапута из «Созданного в Бездне
»). Будет два сезона: первый покажут в июне 2024-го, второй — в августе. Делает студия Lay-duce
(«Томо — девушка!
», «Классный кризис
»).
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«Клуб белых воротничков» — аниме про бадминтон
Готовящийся к прокату 1 марта 2024-го, полный метр «Дораэмон: Симфония Земли Нобиты»
обзавелся новым трейлером. В видео звучит главная музыкальная тема Time Paradox
в исполнении Vaundy
(второй опенинг «Рейтинга короля
», эндинг второго сезона «Семьи шпиона
»).
Условия те же
: школьник Нобита, роботический кот Дораэмон и обитатели окрестных планет постараются спасти планеты при помощи музыки. Режиссер 43 фильма во франшизе Кадзуаки Имаи
— постановщик самой кассовой части «Дораэмона» («Остров сокровищ Нобиты
»), а оригинальный сценарий написал Тэруко Уцуми
(«Клуб белых воротничков
»).
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«Кэйон!» — музыкальное аниме, которое может спасти психику
Еще одна новинка японского проката на горизонте — загадочный 62-минутный детектив «Кураюкаба
» Сигэёси Цукахары
, отмеченный
как лучшая полнометражная анимация на международном фестивале фантастических фильмов «Фант-Азия». Выйдет он 12 апреля в паре с «Курамерукагари
» — другим проектом режиссера для той же оригинальной вселенной. Оба трейлера у нас — с русскими субтитрами.
«Кураюкаба» — стимпанк-фэнтези о детективе Сотаро из Курагари, где происходят странные массовые исчезновения. Расследование заводит его в недра города. «Курамерукагари» — не менее интригующий сюжет из угольного местечка Хаконива. Картографиня Кагари и юноша Юя, мечтающий покинуть город, узнают о некоем заговоре, который угрожает всем местным обитателям. И только чертежи девушки могут спасти Хакониву.
В обоих проектах Цукахара выступил сценаристом и режиссером, но во втором случае автор оригинальной идеи — Рёго Нарита
, известный ранобэ «Дюрарара!!
» и «Шумиха!
». Он также написал роман по «Курамерукагари», который был доступен тем, кто поддержал проект во время краудфандинга.
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«Стимбой» — паропанк от создателя «Акиры»
«Выходной господина Злодея»
тоже всё ближе: премьера хулиганской повседневности от студий Shinei Animation
(«Чистый звук
», «Опасность в моем сердце
») и Synergy SP
(«Сведенные кукушкой
») намечена на 8 января. В новом трейлере можно послушать опенинг и эндинг: начальную тему «Прогулка
» (Yūho) исполняет Ivudot
, а финальную «Расслабляющую зарядку
» (Kyūsoku Jūden) — GLASGOW
.
Кто пропустил, хохма в том, что Генерал могущественной организации, пытающейся захватить Землю, не намерен злодействовать в выходной, а готов насладиться отдыхом на планете за приготовлением завтрака, стиркой и лицезрением на панд. Лишь бы герои не прознали.
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«Опасность в моем сердце» — один из лучших ромкомов года
Двойной бонус
: покепончики
от Mister Donut и покеклавиатуры
от Higround (чтобы любимые карманные монстры
были [хотя бы ненадолго] еще ближе).
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