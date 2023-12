Блэйду посвятят новую игру

Про Блэйда создают новую игру. Об этом стало известно в рамках церемонии вручения наград игрового «Оскара» — The Game Awards 2023 За разработку Marvel's Blade взялась студия Arkane Lyon, ответственная за знаменитую иммерсивную серию Dishonored, а издательством выступит Bethesda Softworks.Геймеров ожидает одиночный приключенческий экшен от третьего лица, в котором по-взрослому расскажут оригинальную историю, основанную на марвеловском комиксе о получеловеке-полувампире. Действие развернется в карантинном районе Парижа в разгар сверхъестественной чрезвычайной ситуации. В городе объявились вампиры. Они терроризируют парижскую столицу и вынуждают парижан прятаться по ночам в своих домах в ожидании восхода солнца.Про платформы и дату релиза разработчики умолчали, однако пообещали игрокамГлавным событием самой церемонии стал выход на сцену выдающегося бельгийского геймдизайнера Свена Винке в доспехах, которому Тимоти Шаламе вручил приз за игру года — нашумевший шедевр Baldur's Gate 3. Детищу Larian Studios также достались статуэтки за лучшую RPG и «выбор игроков», а Нила Ньюбона , подарившего свой голос незабываемому вампиру Астариону, отметили за лучшую роль. Ранее команда игры, включая Свинке и Ньюбона, одержала безоговорочную победу на премии Golden Joystick. Среди других победителей TGA 2023 — Alan Wake 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hi-Fi Rush, Cyberpunk 2077 и Street Fighter 6. В категории киноадаптаций игр ожидаемо отдали предпочтение сериалу « Одни из нас ».