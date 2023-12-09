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Мэттью Макконахи вновь окажется далеко в космосе

9 декабря
2023 год

Новости кино >>
9 декабря 2023
Мэттью Макконахи на церемонии вручения наград The Game Awards 2023 представил публике игру, в которой озвучил одного из персонажей.



Звезда «Интерстеллара» присоединился к команде нелинейной научно-фантастической RPG Exodus, разрабатываемой студией Archetype Entertainment, основанной ветераном BioWare Джеймсом Оленом. Ведущим сценаристом игры, создаваемой для ПК, PS5 и Xbox Series X и S, выступает писатель Дрю Карпишин, подаривший нам сюжет первых двух частей трилогии Mass Effect от BioWare.

Мэттью Макконахи вновь окажется далеко в космосе
фото: wccftech.com

По информации IGN, геймеров ожидают сюжетная ролевая игра следующего поколения, кинематографичное повествование, глубокое эмоциональное воздействие, широкая свобода действий и современный AAA-геймплей.

Exodus сосредоточит внимание на эффекте бабочки, который будет изображен через замедление времени. Геймерам предстоит играть за Путешественника, путешествующего по вселенной и пытающегося избежать инопланетных врагов, известных как Небожители. Обещаны напарники, их личные квесты и романы с компаньонами. В общем, все как в Mass Effect и Star Wars: Knights of the Old Republic.



Помимо Макконахи, Нила Ньюбона и Тимоти Шаламе, церемонию также посетили такие актеры, как Мелина Юргенс, Кристофер Джадж, Симу Лю и Энтони Маки. Последний обрадовал публику новостью о том, что сериал «Скрежет металла» продлили на второй сезон.
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