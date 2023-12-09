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«Парк Юрского периода» превратят в приключенческий боевик со стелсом

9 декабря
2023 год

Новости кино >>
9 декабря 2023

«Парк Юрского периода» вновь перенесут в игровой мир. Об этом стало известно благодаря трейлеру, показанному в рамках The Game Awards 2023.



В представленном ролике присутствуют все элементы и сцены, полюбившиеся в знаменитом фильме Стивена Спилберга: от сцены на кухне до появления тираннозавра. Чувствуется бережное отношение к вселенной и поклонникам.

За разработку одиночного приключенческого экшена от первого лица Jurassic Park: Survival отвечает компания Saber Interactive. Игра создается для ПК и консолей нового поколения.

«Парк Юрского периода» превратят в приключенческий боевик со стелсом
фото: youtube.com

Геймерам предлагают взять на себя роль доктора Майи Джоши, не успевшей вовремя покинуть остров Нублар. Геймплей включает в себя стелс, экшен, элементы выживания и исследование мира. Обещаны оригинальная история, потрясающий мир острова и будоражащие встречи с динозаврами, отличающимися друг от друга поведением.

По вселенной «Парка Юрского периода» создано более десятка видеоигр. Среди них — экономический симулятор Jurassic World Evolution и приключение Jurassic Park: The Game.
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