София Лиллис, Удо Кир и Хантер Шафер присоединились к экспериментальному хоррору Хидэо Кодзимы

София Лиллис
, Удо Кир
и Хантер Шафер
получили главные роли в экспериментальном хорроре Хидэо Кодзимы
OD. Игру производства студии Kojima Productions анонсировали
на церемонии вручения наград The Game Awards 2023
.
Одним из нескольких талантливых рассказчиков, участвующих в проекте, стал режиссер хоррора «Прочь
» Джордан Пил
. По слухам, в хорроре, возможно, задействована Маргарет Куэлли
, сотрудничавшая с Кодзимой во время работы над «симулятором курьера» Death Stranding.
«Мы работаем с Xbox Game Studios и их облачными технологиями, чтобы взять на себя задачу создания уникального, захватывающего и совершенно нового стиля игры – или, скорее, новой формы мультимедиа», –
рассказал основатель Kojima Productions Хидэо Кодзима.
OD «исследует концепцию тестирования порога страха и то, что значит передозировка страха, при этом стирая границы игр и фильмов»
. Дата релиза пока неизвестна.
На мероприятии также были показаны трейлеры к таким новинкам, как Monster Hunter: Wilds, Black Myth Wukong, Rise of the Ronin, World of Goo 2, Light No Fire, The Last Sentinel, No Rest for the Wicked, Senua’s Saga: Hellblade 2 и ремейк Brothers: A Tale of Two Sons.
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