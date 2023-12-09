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София Лиллис, Удо Кир и Хантер Шафер присоединились к экспериментальному хоррору Хидэо Кодзимы

9 декабря
2023 год

Новости кино >>
9 декабря 2023

София Лиллис, Удо Кир и Хантер Шафер получили главные роли в экспериментальном хорроре Хидэо Кодзимы OD. Игру производства студии Kojima Productions анонсировали на церемонии вручения наград The Game Awards 2023.



Одним из нескольких талантливых рассказчиков, участвующих в проекте, стал режиссер хоррора «Прочь» Джордан Пил. По слухам, в хорроре, возможно, задействована Маргарет Куэлли, сотрудничавшая с Кодзимой во время работы над «симулятором курьера» Death Stranding.

«Мы работаем с Xbox Game Studios и их облачными технологиями, чтобы взять на себя задачу создания уникального, захватывающего и совершенно нового стиля игры – или, скорее, новой формы мультимедиа», – рассказал основатель Kojima Productions Хидэо Кодзима.

София Лиллис, Удо Кир и Хантер Шафер присоединились к экспериментальному хоррору Хидэо Кодзимы
фото: youtube.com

OD «исследует концепцию тестирования порога страха и то, что значит передозировка страха, при этом стирая границы игр и фильмов». Дата релиза пока неизвестна.

На мероприятии также были показаны трейлеры к таким новинкам, как Monster Hunter: Wilds, Black Myth Wukong, Rise of the Ronin, World of Goo 2, Light No Fire, The Last Sentinel, No Rest for the Wicked, Senua’s Saga: Hellblade 2 и ремейк Brothers: A Tale of Two Sons.
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