У императрицы Марины Александровой появился новый фаворит

В Москве завершились съемки четвертого сезона сериала «Екатерина. Фавориты» – продолжения истории о царствовании и личной драме Екатерины Великой в исполнении Марины Александровой, сообщает пресс-служба телеканала «Россия».
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
1779 год. Императрицу Екатерину II уже все именуют Великой с подачи ее ближайшей сподвижницы, влиятельной княгини Дашковой (Анна Ковальчук). Верным соратником и фактически вторым лицом в государстве остается светлейший князь Потемкин (Владимир Яглыч), бывший фаворит, венчанный супруг Екатерины. Личная жизнь императрицы, как и прежде, полна страстей и любовных интриг. Однако Екатерина не забывает о важных государственных делах. Среди них – манифест о престолонаследии. Государыня решает передать трон внуку Александру, минуя законного наследника – своего сына Павла (Павел Табаков). Однако цесаревич не собирается уступать своих прав и будет бороться до конца.
Для достижения портретного сходства с Екатериной Великой грим исполнительницы главной роли занимал около трех часов, при этом также использовались специальные линзы. Самый тяжелый костюм был у княгини Дашковой: расшитое камнями платье со шлейфом весило около 9 килограммов. А общий вес всех костюмов, использованных в сериале, превышал 2 тонны.
«"Екатерина. Фавориты" посвящен последнему сражению императрицы за любовь. В завершающие годы правления на политические и государственные шаги Екатерины II так или иначе влияли ее фавориты. Особенно, конечно, Потемкин – самый приближенный к Екатерине человек, прошедший с ней всю жизнь. Но Потемкина уже не назовёшь фаворитом – это верный и любимый друг. Искренняя взаимная любовь у Екатерины с Ланским (Сергей Новосад) – новым фаворитом, который появляется в этом сезоне. И это чувство находит отражение в том числе и в поступках императрицы, и в принимаемых ею важных решениях. Екатерина всегда стремилась к идеальному счастью, искала его. И мы старались показать разные оттенки ее расположения, влечения, привязанности, разные оттенки ее любви», — рассказал Дмитрий Петрунь.
обсуждение >>