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Национальная веб-премия перенесена на апрель

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Новости кино >>
1 февраля 2023

Проведение V Национальной премии в области веб-индустрии перенесено на апрель. Точную дату церемонии объявят позднее, сообщают организаторы.

Национальная веб-премия перенесена на апрель
фото: Пресс-служба Национальной премии в области веб-индустрии

Прием работ на участие в премии завершился 25 декабря, все поданные заявки будут рассмотрены. Ежегодно победители во всех номинациях определяются путем закрытого голосования, в котором принимают участие онлайн-кинотеатры, платформы, новые медиа индустрии.

Как и в прошлом году, премия будет состоять из двух блоков – «PROдвижение» и «PROконтент», где будут вручены призы за продвижение интернет-сериалов и лучший веб-контент 2022 года. Во время церемонии будут представлены победители в 20 номинациях.
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