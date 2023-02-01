Национальная веб-премия перенесена на апрель



фото: Пресс-служба Национальной премии в области веб-индустрии

Проведение V Национальной премии в области веб-индустрии перенесено на апрель. Точную дату церемонии объявят позднее, сообщают организаторы.Прием работ на участие в премии завершился 25 декабря, все поданные заявки будут рассмотрены. Ежегодно победители во всех номинациях определяются путем закрытого голосования, в котором принимают участие онлайн-кинотеатры, платформы, новые медиа индустрии.Как и в прошлом году, премия будет состоять из двух блоков – «PROдвижение» и «PROконтент», где будут вручены призы за продвижение интернет-сериалов и лучший веб-контент 2022 года. Во время церемонии будут представлены победители в 20 номинациях.