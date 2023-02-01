Антон Кузнецов прославился на всю страну в трейлере комедии «Юра дворник»

В сети появился трейлер комедии «Юра дворник
» о модном фотографе, который одним снимком превратил обычного дворника в знаменитость. Главные роли в фильме, основанном на реальных событиях, сыграли Денис Власенко
и Антон Кузнецов
, сообщает пресс-служба компании «Каропрокат».
По сюжету, оставшись без работы в Москве, амбициозный фотограф Рома вынужден вернуться в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и наивного дворника Юру, оказавшегося в долгах из-за мошенников. Чтобы помочь собрать бедолаге хоть немного денег, Рома фотографирует Юру в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Снимок становится «вирусным» в интернете и превращает никому неизвестного дворника в знаменитость. Главное правило, которому Рома учит Юру: нужно создать образ и следовать ему, нужно перестать быть самим собой. Делает он это из благих целей, оберегая наивного дворника от крутящихся вокруг мошенников. Но Юре это не нравится. Он хочет сам распоряжаться своей жизнью.
«Мой герой — уверенный в себе, обаятельный молодой человек, и это для меня в какой-то степени челлендж. На первый взгляд, он сложный, похож на гламурного столичного циника, но это не так, он потерявшийся парень из провинции, который пытается себя найти, но у него это получается не лучшим образом. Из-за этого он набил большое количество шишек
», — говорит Денис Власенко.
Специально для роли Антон Кузнецов похудел на 7 килограмм, а грим на площадке занимал более 2,5 часов в день. По сюжету его персонаж то обросший и с бородой, то с фингалом под глазом, то популярная персона с белоснежной улыбкой. Для создания его образа использовали несколько видов париков и два комплекта вставных зубов.
Компанию исполнителям главных ролей составили Гоша Куценко
, Татьяна Догилева
, Ида Галич
, Агата Муцениеце
, Нелли Уварова
, Паулина Врублевска
, Виктор Логинов
, Ольга Тумайкина
, Аскар Нигамедзянов
и Томас Мраз.
По словам продюсера картины Роксаны Санкиной
, фотограф Роман Филиппов и дворник Юрий Ветлугин, которые стали прототипами главных героев, до сих пор не верят, что про них снимают художественный фильм. Команда проекта много общалась с реальными героями, они не только делились своими историями для сценария, но и даже периодически присутствовали на съемочной площадке.
В российский прокат фильм «Юра дворник» выйдет 27 апреля.
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